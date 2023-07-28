В Тюмени состоялся бой между дагестанцем Шамилем Мусаевым и Алексеем Кунченко, для которого поединок был на домашней арене. В результате Мусаев оказался сильнее, победив Кунченко. После боя Кунченко объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«На 26 секунде Шамиль Мусаев победил техническим нокаутом. Не получилось у Кунченко» — передает корреспондент. После поединка Кунченко сообщил, что это был его последний бой. «Отдаю эстафету молодым», — сказал боец.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор посетил финальные бои турнира RCC 16 в Тюмени. На шоу он пришел вместе с полпредом УрФО Владимиром Якушевым.
Удар, который стал роковым для нашего спортсмена в последнем поединке
В Тюмени состоялся бой между дагестанцем Шамилем Мусаевым и Алексеем Кунченко, для которого поединок был на домашней арене. В результате Мусаев оказался сильнее, победив Кунченко. После боя Кунченко объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На 26 секунде Шамиль Мусаев победил техническим нокаутом. Не получилось у Кунченко» — передает корреспондент. После поединка Кунченко сообщил, что это был его последний бой. «Отдаю эстафету молодым», — сказал боец. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор посетил финальные бои турнира RCC 16 в Тюмени. На шоу он пришел вместе с полпредом УрФО Владимиром Якушевым.