Звездные бойцы ММА выяснили сильнейшего на турнире RCC в Тюмени. Фото, видео

Боец из Тюмени Алексей Кунченко проиграл свой последний бой на домашнем турнире RCC 16

28 июля 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Шамиль Мусаев одержал победу в поединке с Алексеем Кунченко Фото: Дарья Попова © URA.RU В Тюмени состоялся бой между дагестанцем Шамилем Мусаевым и Алексеем Кунченко, для которого поединок был на домашней арене. В результате Мусаев оказался сильнее, победив Кунченко. После боя Кунченко объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На 26 секунде Шамиль Мусаев победил техническим нокаутом. Не получилось у Кунченко» — передает корреспондент. После поединка Кунченко сообщил, что это был его последний бой. «Отдаю эстафету молодым», — сказал боец. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор посетил финальные бои турнира RCC 16 в Тюмени. На шоу он пришел вместе с полпредом УрФО Владимиром Якушевым. Удар, который стал роковым для нашего спортсмена в последнем поединке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Моор и полпред Якушев посетили бой звезд ММА в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени состоялся бой между дагестанцем Шамилем Мусаевым и Алексеем Кунченко, для которого поединок был на домашней арене. В результате Мусаев оказался сильнее, победив Кунченко. После боя Кунченко объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На 26 секунде Шамиль Мусаев победил техническим нокаутом. Не получилось у Кунченко» — передает корреспондент. После поединка Кунченко сообщил, что это был его последний бой. «Отдаю эстафету молодым», — сказал боец. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор посетил финальные бои турнира RCC 16 в Тюмени. На шоу он пришел вместе с полпредом УрФО Владимиром Якушевым.