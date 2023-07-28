Звездные бойцы ММА выяснили сильнейшего на турнире RCC в Тюмени. Фото, видео

Боец из Тюмени Алексей Кунченко проиграл свой последний бой на домашнем турнире RCC 16
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бой в клетке: Иван Штырков против Кристиана М.Пумбу. Екатеринбург, бои без правил, mma, бои в клетке
Шамиль Мусаев одержал победу в поединке с Алексеем Кунченко Фото:

В Тюмени состоялся бой между дагестанцем Шамилем Мусаевым и Алексеем Кунченко, для которого поединок был на домашней арене. В результате Мусаев оказался сильнее, победив Кунченко. После боя Кунченко объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«На 26 секунде Шамиль Мусаев победил техническим нокаутом. Не получилось у Кунченко» — передает корреспондент. После поединка Кунченко сообщил, что это был его последний бой. «Отдаю эстафету молодым», — сказал боец.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор посетил финальные бои турнира RCC 16 в Тюмени. На шоу он пришел вместе с полпредом УрФО Владимиром Якушевым.

Rcc. Тюмень
Удар, который стал роковым для нашего спортсмена в последнем поединке
Фото:
Rcc. Тюмень
Фото:
Rcc. Тюмень
Фото:
Rcc. Тюмень
Фото:
Rcc. Тюмень
Фото:

Rcc. Тюмень
Губернатор Моор и полпред Якушев посетили бой звезд ММА в Тюмени
Фото:

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В Тюмени состоялся бой между дагестанцем Шамилем Мусаевым и Алексеем Кунченко, для которого поединок был на домашней арене. В результате Мусаев оказался сильнее, победив Кунченко. После боя Кунченко объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На 26 секунде Шамиль Мусаев победил техническим нокаутом. Не получилось у Кунченко» — передает корреспондент. После поединка Кунченко сообщил, что это был его последний бой. «Отдаю эстафету молодым», — сказал боец. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор посетил финальные бои турнира RCC 16 в Тюмени. На шоу он пришел вместе с полпредом УрФО Владимиром Якушевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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