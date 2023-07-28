28 июля 2023

Куренков: МЧС против строительства домов в сгоревшем микрорайоне Кургана

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Смолино. Последствия пожара. Курган, смолино
Погорельцам запрещают строить дома на прежнем месте Фото:
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МЧС России запретило строительство домов в затапливаемой зоне микрорайона Смолино в Курганской области. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков, отметив, что земля остается в собственности граждан.

«Землю у вас никто не забирает и не заберет. Многоэтажки там никто не построит, потому что их зальет. Мы, МЧС, первые, кто будет против. <…> Там затопляемая зона», — пояснил Александр Куренков, отвечая на вопросы погорельцев. Это сообщение опубликовано на сайте администрации Курганской области.

Куренков прибыл в регион 28 июля. Это его третий визит на территорию, связанный с прошедшими весенними пожарами.

В мае огнем было уничтожено большинство домовладений в Смолино. Жителям было предложено переселиться в другое место. Им объясняли, что на территории можно строить только дачные дома из-за угрозы подтопления. Сгоревшие жилища разрешат отстраивать погорельцам только после возведения дамбы.

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МЧС России запретило строительство домов в затапливаемой зоне микрорайона Смолино в Курганской области. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков, отметив, что земля остается в собственности граждан. «Землю у вас никто не забирает и не заберет. Многоэтажки там никто не построит, потому что их зальет. Мы, МЧС, первые, кто будет против. <…> Там затопляемая зона», — пояснил Александр Куренков, отвечая на вопросы погорельцев. Это сообщение опубликовано на сайте администрации Курганской области. Куренков прибыл в регион 28 июля. Это его третий визит на территорию, связанный с прошедшими весенними пожарами. В мае огнем было уничтожено большинство домовладений в Смолино. Жителям было предложено переселиться в другое место. Им объясняли, что на территории можно строить только дачные дома из-за угрозы подтопления. Сгоревшие жилища разрешат отстраивать погорельцам только после возведения дамбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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