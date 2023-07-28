Куренков: МЧС против строительства домов в сгоревшем микрорайоне Кургана

Погорельцам запрещают строить дома на прежнем месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

МЧС России запретило строительство домов в затапливаемой зоне микрорайона Смолино в Курганской области. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков, отметив, что земля остается в собственности граждан.

«Землю у вас никто не забирает и не заберет. Многоэтажки там никто не построит, потому что их зальет. Мы, МЧС, первые, кто будет против. <…> Там затопляемая зона», — пояснил Александр Куренков, отвечая на вопросы погорельцев. Это сообщение опубликовано на сайте администрации Курганской области.

Куренков прибыл в регион 28 июля. Это его третий визит на территорию, связанный с прошедшими весенними пожарами.

В мае огнем было уничтожено большинство домовладений в Смолино. Жителям было предложено переселиться в другое место. Им объясняли, что на территории можно строить только дачные дома из-за угрозы подтопления. Сгоревшие жилища разрешат отстраивать погорельцам только после возведения дамбы.