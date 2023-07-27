Глава МЧС Александр Куренков прилетел в Курганскую область 28 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС Александр Куренков 28 июля прилетел в Курганскую область. Это его третий визит в регион, связанный с майскими пожарами. Во время поездки он, в том числе, посетил сгоревший татарский поселок Юлдус в Шадринском округе. Корреспонденты URA.RU ведут прямую трансляцию.

14:23 «Этих денег у меня нет, но я их найду. Я их займу для того, чтобы всех людей обеспечить», — объяснил Шумков погорельцам про деньги для некоторых выплат.

14:07 «Все, что происходит сейчас в Юлдусе, можете сказать: устраивает, не устраивает. Если есть какие-то вопросы, которые юридически правомерны, давайте попробуем по ним поработать», — начал встречу с погорельцами Куренков.

14:01 Вместе с губернатором Вадимом Шумковым приехали его замы — Константин Ермаков и Станислав Носков. Также в Юлдус приехал новый глава Шадринского округа Дмитрий Жуков.

13:58 Погорельцы рассказывают, что им не хватает 500 тысяч рублей, которые им выдали власти. Одни из пострадавших сообщил URA.RU, что власти Татарстана пообещали построить для его семьи дом площадью 33 квадратных метра.

13:50 Также министра ждут погорельцы в Кургане в микрорайоне Смолино. Там во время майских пожаров тоже погибли люди и сгорели дома и строения на сотнях участков.

13:47 В селе уже подготовили место встречи с министром. Планируется, что на встрече также будет присутствовать губернатор Вадим Шумков.

13:42 Сейчас министр летает на вертолете над сгоревшим поселком Юлдус. Во время майских пожаров там погибли семь человек.