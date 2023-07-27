Глава МЧС Александр Куренков 28 июля прилетел в Курганскую область. Это его третий визит в регион, связанный с майскими пожарами. Во время поездки он, в том числе, посетил сгоревший татарский поселок Юлдус в Шадринском округе. Корреспонденты URA.RU ведут прямую трансляцию.
14:23 28.07.2023 «Этих денег у меня нет, но я их найду. Я их займу для того, чтобы всех людей обеспечить», — объяснил Шумков погорельцам про деньги для некоторых выплат.
14:07 28.07.2023 «Все, что происходит сейчас в Юлдусе, можете сказать: устраивает, не устраивает. Если есть какие-то вопросы, которые юридически правомерны, давайте попробуем по ним поработать», — начал встречу с погорельцами Куренков.
14:01 28.07.2023 Вместе с губернатором Вадимом Шумковым приехали его замы — Константин Ермаков и Станислав Носков. Также в Юлдус приехал новый глава Шадринского округа Дмитрий Жуков.
13:58 28.07.2023 Погорельцы рассказывают, что им не хватает 500 тысяч рублей, которые им выдали власти. Одни из пострадавших сообщил URA.RU, что власти Татарстана пообещали построить для его семьи дом площадью 33 квадратных метра.
13:50 28.07.2023 Также министра ждут погорельцы в Кургане в микрорайоне Смолино. Там во время майских пожаров тоже погибли люди и сгорели дома и строения на сотнях участков.
13:47 28.07.2023 В селе уже подготовили место встречи с министром. Планируется, что на встрече также будет присутствовать губернатор Вадим Шумков.
13:42 28.07.2023 Сейчас министр летает на вертолете над сгоревшим поселком Юлдус. Во время майских пожаров там погибли семь человек.
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