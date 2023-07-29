Мэр Кургана поздравила моряков и ветеранов флота с Днем ВМФ

30 июля 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Глава Кургана Елена Ситникова поздравила земляков с Днем ВМФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова поздравила горожан с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Поздравление мэр опубликовала в своем telegram-канале. «Поздравляю всех моряков и ветеранов Военно-морского флота с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой!» — говорится в посте. Ситникова подчеркнула, что сегодня поздравления принимают военные моряки — те, кто обеспечивает безопасность России на морских просторах и рубежах. Она добавила, что моряки — это смелые, сильные духом, мужественные люди, которым не страшны ни бури, ни штормы. Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральских военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он отметил, что с началом спецоперации на Украине ответственность, лежащая на них, возросла в разы.

Глава Кургана Елена Ситникова поздравила горожан с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Поздравление мэр опубликовала в своем telegram-канале. «Поздравляю всех моряков и ветеранов Военно-морского флота с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой!» — говорится в посте. Ситникова подчеркнула, что сегодня поздравления принимают военные моряки — те, кто обеспечивает безопасность России на морских просторах и рубежах. Она добавила, что моряки — это смелые, сильные духом, мужественные люди, которым не страшны ни бури, ни штормы. Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральских военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он отметил, что с началом спецоперации на Украине ответственность, лежащая на них, возросла в разы.