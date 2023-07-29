29 июля 2023
28 июля 2023

Мэр Кургана поздравила моряков и ветеранов флота с Днем ВМФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг по дворовому футболу. Курган, ситникова елена
Глава Кургана Елена Ситникова поздравила земляков с Днем ВМФ Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова поздравила горожан с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Поздравление мэр опубликовала в своем telegram-канале.

«Поздравляю всех моряков и ветеранов Военно-морского флота с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой!» — говорится в посте.

Ситникова подчеркнула, что сегодня поздравления принимают военные моряки — те, кто обеспечивает безопасность России на морских просторах и рубежах. Она добавила, что моряки — это смелые, сильные духом, мужественные люди, которым не страшны ни бури, ни штормы.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральских военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он отметил, что с началом спецоперации на Украине ответственность, лежащая на них, возросла в разы.

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Глава Кургана Елена Ситникова поздравила горожан с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Поздравление мэр опубликовала в своем telegram-канале. «Поздравляю всех моряков и ветеранов Военно-морского флота с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой!» — говорится в посте. Ситникова подчеркнула, что сегодня поздравления принимают военные моряки — те, кто обеспечивает безопасность России на морских просторах и рубежах. Она добавила, что моряки — это смелые, сильные духом, мужественные люди, которым не страшны ни бури, ни штормы. Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил уральских военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он отметил, что с началом спецоперации на Украине ответственность, лежащая на них, возросла в разы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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