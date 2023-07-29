29 июля 2023

Полпред Якушев поздравил уральских моряков с Днем ВМФ

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев считает, что уральские моряки успешно справляются с задачами Фото:

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральских военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он отметил, что с началом спецоперации на Украине ответственность, лежащая на них, возросла в разы.

«Уважаемые моряки и ветераны флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником! С началом СВО лежащая на вас ответственность возросла в разы, но вы успешно выполняете все задачи», — сказал Якушев. Его слова передает пресс-служба на официальном сайте полпреда.

Якушев добавил, что регионы УрФО много лет шефствуют над военными кораблями Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Также они помогают морякам и их близким.

День ВМФ — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2023 году торжество выпало на 30 июля.

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Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральских военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он отметил, что с началом спецоперации на Украине ответственность, лежащая на них, возросла в разы. «Уважаемые моряки и ветераны флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником! С началом СВО лежащая на вас ответственность возросла в разы, но вы успешно выполняете все задачи», — сказал Якушев. Его слова передает пресс-служба на официальном сайте полпреда. Якушев добавил, что регионы УрФО много лет шефствуют над военными кораблями Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Также они помогают морякам и их близким. День ВМФ — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2023 году торжество выпало на 30 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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