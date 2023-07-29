Полпред Якушев поздравил уральских моряков с Днем ВМФ

30 июля 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев считает, что уральские моряки успешно справляются с задачами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральских военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он отметил, что с началом спецоперации на Украине ответственность, лежащая на них, возросла в разы. «Уважаемые моряки и ветераны флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником! С началом СВО лежащая на вас ответственность возросла в разы, но вы успешно выполняете все задачи», — сказал Якушев. Его слова передает пресс-служба на официальном сайте полпреда. Якушев добавил, что регионы УрФО много лет шефствуют над военными кораблями Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Также они помогают морякам и их близким. День ВМФ — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2023 году торжество выпало на 30 июля.

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральских военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он отметил, что с началом спецоперации на Украине ответственность, лежащая на них, возросла в разы. «Уважаемые моряки и ветераны флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником! С началом СВО лежащая на вас ответственность возросла в разы, но вы успешно выполняете все задачи», — сказал Якушев. Его слова передает пресс-служба на официальном сайте полпреда. Якушев добавил, что регионы УрФО много лет шефствуют над военными кораблями Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Также они помогают морякам и их близким. День ВМФ — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2023 году торжество выпало на 30 июля.