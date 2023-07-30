30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Жительница Курганской области ударила ножом мужчину в ответ на оскорбление

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нож, кухня
Женщина решила отомстить обидчику за оскорбления Фото:

В Курганской области женщина ударила ножом оскорбившего ее мужчину. Потерпевший выжил и обратился в суд.

«ФИО1, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, умышленно нанесла удар в грудь своему знакомому. Поводом послужило оскорбление в ее адрес», — сообщается на сайте Каргапольского районного суда.

Нападавшая была признана виновной. Ее приговорили к двум годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев.

Ранее URA.RU писало в жительнице областного центра, которая ударила ножом своего сожителя в ответ на пощечину. Ее на год оправили в исправительную колонию общего режима.

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В Курганской области женщина ударила ножом оскорбившего ее мужчину. Потерпевший выжил и обратился в суд. «ФИО1, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, умышленно нанесла удар в грудь своему знакомому. Поводом послужило оскорбление в ее адрес», — сообщается на сайте Каргапольского районного суда. Нападавшая была признана виновной. Ее приговорили к двум годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Ранее URA.RU писало в жительнице областного центра, которая ударила ножом своего сожителя в ответ на пощечину. Ее на год оправили в исправительную колонию общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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