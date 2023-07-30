Жительница Курганской области ударила ножом мужчину в ответ на оскорбление

Женщина решила отомстить обидчику за оскорбления
В Курганской области женщина ударила ножом оскорбившего ее мужчину. Потерпевший выжил и обратился в суд.
«ФИО1, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, умышленно нанесла удар в грудь своему знакомому. Поводом послужило оскорбление в ее адрес», — сообщается на сайте Каргапольского районного суда.
Нападавшая была признана виновной. Ее приговорили к двум годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев.
Ранее URA.RU писало в жительнице областного центра, которая ударила ножом своего сожителя в ответ на пощечину. Ее на год оправили в исправительную колонию общего режима.
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