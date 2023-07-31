31 июля 2023

В Тобольске осудили мужчину, из-за которого погибли двое рабочих проекта СИБУРа

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно Фото:

В Тобольске (Тюменская область) осудили мужчину, по вине которого погибли двое рабочих промышленного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось, что в 2022 году на тобольском комплексе «Запсибнефтехим» произошла нештатная ситуация, которая привела к гибели людей.

«Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил его права занимать должности на опасных производственных объектах в течении 1 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в апреле 2022 года во время ремонтных работ сотрудник предприятия нарушил требования безопасности, из-за чего случилось возгорание фильтра компрессора этилена. В результате происшествия погибли двое рабочих.

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В Тобольске (Тюменская область) осудили мужчину, по вине которого погибли двое рабочих промышленного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось, что в 2022 году на тобольском комплексе «Запсибнефтехим» произошла нештатная ситуация, которая привела к гибели людей. «Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил его права занимать должности на опасных производственных объектах в течении 1 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в апреле 2022 года во время ремонтных работ сотрудник предприятия нарушил требования безопасности, из-за чего случилось возгорание фильтра компрессора этилена. В результате происшествия погибли двое рабочих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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