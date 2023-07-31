В Тобольске осудили мужчину, из-за которого погибли двое рабочих проекта СИБУРа

01 августа 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) осудили мужчину, по вине которого погибли двое рабочих промышленного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось, что в 2022 году на тобольском комплексе «Запсибнефтехим» произошла нештатная ситуация, которая привела к гибели людей. «Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил его права занимать должности на опасных производственных объектах в течении 1 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в апреле 2022 года во время ремонтных работ сотрудник предприятия нарушил требования безопасности, из-за чего случилось возгорание фильтра компрессора этилена. В результате происшествия погибли двое рабочих.

В Тобольске (Тюменская область) осудили мужчину, по вине которого погибли двое рабочих промышленного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось, что в 2022 году на тобольском комплексе «Запсибнефтехим» произошла нештатная ситуация, которая привела к гибели людей. «Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также лишил его права занимать должности на опасных производственных объектах в течении 1 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в апреле 2022 года во время ремонтных работ сотрудник предприятия нарушил требования безопасности, из-за чего случилось возгорание фильтра компрессора этилена. В результате происшествия погибли двое рабочих.