Полицейские поймали курганца с полными коробками нелегального алкоголя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
В Курганской области полиция задержала сбытчика нелегального алкоголя Фото:

Полиция задержала курганца, который перевозил в автомобиле полные коробки с нелегальным алкоголем. Злоумышленник собирался продать спиртное в Притобольном округе. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«У злоумышленника полицейские нашли почти 2 тысячи 700 бутылок алкоголя без акцизных марок. Большая часть спиртного хранилась в гараже в Кургане. В Притобольный округ подозреваемый приехал на легковом автомобиле, в салоне которого были полные коробки с бутылками», — уточнила пресс-служба ведомства.

В полиции завели уголовное дело на курганца, подозреваемого в сбыте нелегального алкоголя. По данным ведомства, злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее у жителя села Половинное Курганской области силовики нашли более семи тысяч бутылок коньяка и водки. По данным полиции, общий объем изъятого нелегального спиртного превысил 3,5 тысячи литров.

Полиция задержала курганца, который собирался продать нелегальный алкоголь в Притобольном округе
Полиция задержала курганца, который собирался продать нелегальный алкоголь в Притобольном округе
Фото:

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Полиция задержала курганца, который перевозил в автомобиле полные коробки с нелегальным алкоголем. Злоумышленник собирался продать спиртное в Притобольном округе. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «У злоумышленника полицейские нашли почти 2 тысячи 700 бутылок алкоголя без акцизных марок. Большая часть спиртного хранилась в гараже в Кургане. В Притобольный округ подозреваемый приехал на легковом автомобиле, в салоне которого были полные коробки с бутылками», — уточнила пресс-служба ведомства. В полиции завели уголовное дело на курганца, подозреваемого в сбыте нелегального алкоголя. По данным ведомства, злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Ранее у жителя села Половинное Курганской области силовики нашли более семи тысяч бутылок коньяка и водки. По данным полиции, общий объем изъятого нелегального спиртного превысил 3,5 тысячи литров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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