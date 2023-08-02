В Курганской области полиция задержала сбытчика нелегального алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция задержала курганца, который перевозил в автомобиле полные коробки с нелегальным алкоголем. Злоумышленник собирался продать спиртное в Притобольном округе. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«У злоумышленника полицейские нашли почти 2 тысячи 700 бутылок алкоголя без акцизных марок. Большая часть спиртного хранилась в гараже в Кургане. В Притобольный округ подозреваемый приехал на легковом автомобиле, в салоне которого были полные коробки с бутылками», — уточнила пресс-служба ведомства.

В полиции завели уголовное дело на курганца, подозреваемого в сбыте нелегального алкоголя. По данным ведомства, злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее у жителя села Половинное Курганской области силовики нашли более семи тысяч бутылок коньяка и водки. По данным полиции, общий объем изъятого нелегального спиртного превысил 3,5 тысячи литров.