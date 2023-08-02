Полиция задержала курганца, который перевозил в автомобиле полные коробки с нелегальным алкоголем. Злоумышленник собирался продать спиртное в Притобольном округе. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«У злоумышленника полицейские нашли почти 2 тысячи 700 бутылок алкоголя без акцизных марок. Большая часть спиртного хранилась в гараже в Кургане. В Притобольный округ подозреваемый приехал на легковом автомобиле, в салоне которого были полные коробки с бутылками», — уточнила пресс-служба ведомства.
В полиции завели уголовное дело на курганца, подозреваемого в сбыте нелегального алкоголя. По данным ведомства, злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее у жителя села Половинное Курганской области силовики нашли более семи тысяч бутылок коньяка и водки. По данным полиции, общий объем изъятого нелегального спиртного превысил 3,5 тысячи литров.
Полиция задержала курганца, который собирался продать нелегальный алкоголь в Притобольном округе
Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области
Полиция задержала курганца, который перевозил в автомобиле полные коробки с нелегальным алкоголем. Злоумышленник собирался продать спиртное в Притобольном округе. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «У злоумышленника полицейские нашли почти 2 тысячи 700 бутылок алкоголя без акцизных марок. Большая часть спиртного хранилась в гараже в Кургане. В Притобольный округ подозреваемый приехал на легковом автомобиле, в салоне которого были полные коробки с бутылками», — уточнила пресс-служба ведомства. В полиции завели уголовное дело на курганца, подозреваемого в сбыте нелегального алкоголя. По данным ведомства, злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Ранее у жителя села Половинное Курганской области силовики нашли более семи тысяч бутылок коньяка и водки. По данным полиции, общий объем изъятого нелегального спиртного превысил 3,5 тысячи литров.