В Тюмени подорожали импортные прививки для животных

03 августа 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Не критично, но в цене также поднялись и вакцины российского производства Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменских ветеринарных клиниках подорожали импортные вакцины для животных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Виктория Пархомчук, ветеринарный фельдшер клиники «Ветэкспресс». «Цены ощутимо изменились на зарубежные вакцины. „Нобивак“ (вакцина против чумы, гепатита и парагриппа для собак, производитель: Голландия, — прим. ред.) сейчас уже очень сложно найти, а если где-то и есть, то полный комплекс вакцинации может доходить до 5—6,5 тысяч рублей. „Эурикан“ (препарат от бешенства для собак, производитель: Франция, — прим. ред.) тоже сейчас сложно найти, комплекс вакцинации выходит где-то 2,5 тысячи рублей. Среди кошачьих из заграничных это „Пуревакс“, вакцинация может быть в пределах 2,5тысяч рублей», — рассказала Виктория Пархомчук. По словам собеседницы агентства, не критично, но также подорожали препараты отечественного производства, но бюджетные аналоги есть и у европейских поставщиков. «На российские вакцины цены не поменялись особо, ну может 200-300 рублей разница. Где-то год назад у нас появилась чешская вакцина, она стоит в пределах разумного, как когда-то стоил „Эурикан“. Комплекс может стоить около полутора тысяч рублей», — сообщает ветеринарный фельдшер. Ранее агентство рассказывало о том, что из-за санкций из тюменских зоомагазинов исчезли популярные корма импортного производства и таблетки для профилактики опасных для животных болезней после укусов клещей. О дефиците заявили сразу в нескольких зоомагазинах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменских ветеринарных клиниках подорожали импортные вакцины для животных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Виктория Пархомчук, ветеринарный фельдшер клиники «Ветэкспресс». «Цены ощутимо изменились на зарубежные вакцины. „Нобивак“ (вакцина против чумы, гепатита и парагриппа для собак, производитель: Голландия, — прим. ред.) сейчас уже очень сложно найти, а если где-то и есть, то полный комплекс вакцинации может доходить до 5—6,5 тысяч рублей. „Эурикан“ (препарат от бешенства для собак, производитель: Франция, — прим. ред.) тоже сейчас сложно найти, комплекс вакцинации выходит где-то 2,5 тысячи рублей. Среди кошачьих из заграничных это „Пуревакс“, вакцинация может быть в пределах 2,5тысяч рублей», — рассказала Виктория Пархомчук. По словам собеседницы агентства, не критично, но также подорожали препараты отечественного производства, но бюджетные аналоги есть и у европейских поставщиков. «На российские вакцины цены не поменялись особо, ну может 200-300 рублей разница. Где-то год назад у нас появилась чешская вакцина, она стоит в пределах разумного, как когда-то стоил „Эурикан“. Комплекс может стоить около полутора тысяч рублей», — сообщает ветеринарный фельдшер. Ранее агентство рассказывало о том, что из-за санкций из тюменских зоомагазинов исчезли популярные корма импортного производства и таблетки для профилактики опасных для животных болезней после укусов клещей. О дефиците заявили сразу в нескольких зоомагазинах.