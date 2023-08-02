02 августа 2023

В Тюмени подросток на велосипеде стал виновником ДТП с Lexus

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожная камера видеонаблюдения. Курган, велосипедист, велосипед, велосипедный шлем
Мальчик на велосипеде влетел в дорогую иномарку Фото:

В Тюмени подросток на велосипеде врезался в Lexus LX, так как не выдержал безопасную дистанцию до авто. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«ДТП с несовершеннолетним произошло на улице Гастелло в Тюмени. Здесь столкнулись велосипед и Lexus LX. Предварительно, 16-летний велосипедист не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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В Тюмени подросток на велосипеде врезался в Lexus LX, так как не выдержал безопасную дистанцию до авто. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «ДТП с несовершеннолетним произошло на улице Гастелло в Тюмени. Здесь столкнулись велосипед и Lexus LX. Предварительно, 16-летний велосипедист не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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