В Тюмени подросток на велосипеде стал виновником ДТП с Lexus

Мальчик на велосипеде влетел в дорогую иномарку
В Тюмени подросток на велосипеде врезался в Lexus LX, так как не выдержал безопасную дистанцию до авто. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«ДТП с несовершеннолетним произошло на улице Гастелло в Тюмени. Здесь столкнулись велосипед и Lexus LX. Предварительно, 16-летний велосипедист не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
В результате аварии несовершеннолетний получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.
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