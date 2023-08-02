02 августа 2023

Тюменцев ждет опасная погода

Утром 4 августа в Тюменской области ожидаются сильный туман и плохая видимость
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Синоптики предсказывают плотный туман и грозы Фото:

Ночью и утром 4 августа в Тюменской области местами ожидается сильный туман, при котором видимость сократится до 200 метров. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. 4 августа на территории Тюменской области местами туман с ухудшением видимости до 200-500 м. Период: с 00:00 до 09:00», — говорится в прогнозе метеорологов.

Также синоптики предвещают грозы. Их можно ожидать на части территорий региона вплоть до 20:00.

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Ночью и утром 4 августа в Тюменской области местами ожидается сильный туман, при котором видимость сократится до 200 метров. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. 4 августа на территории Тюменской области местами туман с ухудшением видимости до 200-500 м. Период: с 00:00 до 09:00», — говорится в прогнозе метеорологов. Также синоптики предвещают грозы. Их можно ожидать на части территорий региона вплоть до 20:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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