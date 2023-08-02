Тюменцев ждет опасная погода

Синоптики предсказывают плотный туман и грозы
Ночью и утром 4 августа в Тюменской области местами ожидается сильный туман, при котором видимость сократится до 200 метров. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. 4 августа на территории Тюменской области местами туман с ухудшением видимости до 200-500 м. Период: с 00:00 до 09:00», — говорится в прогнозе метеорологов.
Также синоптики предвещают грозы. Их можно ожидать на части территорий региона вплоть до 20:00.
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