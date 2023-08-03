Курганский губернатор улетел в Москву ради встречи с главой Минстроя. Фото

04 августа 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор улетел в Москву на встречу с министром (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с главой Минстроя Российской Федерации Иреком Файзуллиным. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Губернатор Вадим Шумков и глава Минстроя России Ирек Файзуллин 4 августа провели рабочую встречу в Москве. Глава региона и министр обсудили развитие строительного комплекса Курганской области, реализацию нацпроекта „Жилье и городская среда“ и федеральных проектов, которые курирует Минстрой России», — указано в посте канала. Сообщается, что курганский губернатор отчитался о вводе жилья в Курганской области. По информации из поста, в регионе в стадии строительства находится более 220 тысяч квадратных метров жилья. Также сообщается, что Шумков рассказал про реконструкцию Арбинских водоочистных сооружений, стоимость которых около двух миллиардов рублей. «В завершение встречи Министр и губернатор обсудили вопрос улучшения качества водоснабжения в Курганской области. По программе модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе планируется обновить больше 60 км сетей», — указано в посте. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков проигнорировал выставку с участием замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. Со слов властей, глава региона не планировал посещать эту встречу из-за своей поездки в Москву. Губернатор Шумков встретился с главой Минстроя РФ Фото: telegram-канал «Курганская область официально» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с главой Минстроя Российской Федерации Иреком Файзуллиным. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Губернатор Вадим Шумков и глава Минстроя России Ирек Файзуллин 4 августа провели рабочую встречу в Москве. Глава региона и министр обсудили развитие строительного комплекса Курганской области, реализацию нацпроекта „Жилье и городская среда“ и федеральных проектов, которые курирует Минстрой России», — указано в посте канала. Сообщается, что курганский губернатор отчитался о вводе жилья в Курганской области. По информации из поста, в регионе в стадии строительства находится более 220 тысяч квадратных метров жилья. Также сообщается, что Шумков рассказал про реконструкцию Арбинских водоочистных сооружений, стоимость которых около двух миллиардов рублей. «В завершение встречи Министр и губернатор обсудили вопрос улучшения качества водоснабжения в Курганской области. По программе модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе планируется обновить больше 60 км сетей», — указано в посте. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков проигнорировал выставку с участием замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. Со слов властей, глава региона не планировал посещать эту встречу из-за своей поездки в Москву.