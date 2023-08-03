03 августа 2023

Курганский губернатор улетел в Москву ради встречи с главой Минстроя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
Курганский губернатор улетел в Москву на встречу с министром (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с главой Минстроя Российской Федерации Иреком Файзуллиным. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Губернатор Вадим Шумков и глава Минстроя России Ирек Файзуллин 4 августа провели рабочую встречу в Москве. Глава региона и министр обсудили развитие строительного комплекса Курганской области, реализацию нацпроекта „Жилье и городская среда“ и федеральных проектов, которые курирует Минстрой России», — указано в посте канала.

Сообщается, что курганский губернатор отчитался о вводе жилья в Курганской области. По информации из поста, в регионе в стадии строительства находится более 220 тысяч квадратных метров жилья. Также сообщается, что Шумков рассказал про реконструкцию Арбинских водоочистных сооружений, стоимость которых около двух миллиардов рублей. «В завершение встречи Министр и губернатор обсудили вопрос улучшения качества водоснабжения в Курганской области. По программе модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе планируется обновить больше 60 км сетей», — указано в посте.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков проигнорировал выставку с участием замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. Со слов властей, глава региона не планировал посещать эту встречу из-за своей поездки в Москву.

Губернатор Шумков встретился с главой Минстроя РФ
Губернатор Шумков встретился с главой Минстроя РФ
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с главой Минстроя Российской Федерации Иреком Файзуллиным. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Губернатор Вадим Шумков и глава Минстроя России Ирек Файзуллин 4 августа провели рабочую встречу в Москве. Глава региона и министр обсудили развитие строительного комплекса Курганской области, реализацию нацпроекта „Жилье и городская среда“ и федеральных проектов, которые курирует Минстрой России», — указано в посте канала. Сообщается, что курганский губернатор отчитался о вводе жилья в Курганской области. По информации из поста, в регионе в стадии строительства находится более 220 тысяч квадратных метров жилья. Также сообщается, что Шумков рассказал про реконструкцию Арбинских водоочистных сооружений, стоимость которых около двух миллиардов рублей. «В завершение встречи Министр и губернатор обсудили вопрос улучшения качества водоснабжения в Курганской области. По программе модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе планируется обновить больше 60 км сетей», — указано в посте. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков проигнорировал выставку с участием замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. Со слов властей, глава региона не планировал посещать эту встречу из-за своей поездки в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...