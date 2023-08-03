Курганский агробизнес собрался на Дне Уральского поля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков не приехал на выставку «Уральское поле», которую посетил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Там уже по второму кругу песни пели. Говорили, что осталось несколько минут. Танцоры уже на второй раз свою программу исполняли из-за долгого ожидания губернатора на празднике сельхозпроизводителей», — передает корреспондент URA.RU.

Сообщается, что вместо курганского губернатора сопровождать замминистра Разина на мероприятии приехал его новый заместитель по экономической политике Сергей Гаврин. По информации журналиста информационного агентства URA.RU, на мероприятии присутствовало около 1 500 гостей. На выставке также были курганские депутаты, представили организаций, которые занимаются сельским хозяйством, а также главы округов.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу главы региона Шумкова. Журналисту ответили, что ответ направят позже. Информация будет дополнена после получения комментария.

Обновлено в 15:33

Как сообщили в пресс-службе Шумкова, участие губернатора Курганской области в выставке ко Дню Уральского поля не планировалось в связи с тем, что глава региона работает в Москве. Подробная информация будет размещена на сайте правительства Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на выставке сельхозтехники в 2022 году поговорили о санкциях. Местных предпринимателей из агробизнеса заверили, что их обеспечат запчастями, невзирая на ограничения. На данное мероприятие съехались участники из десятков городов России.

Курганский агробизнес отмечает День Уральского поля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

День Уральского поля в Кургане посетил замминистра сельского хозяйства Разин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шумков отправил своего зама на выставку сельхозтехники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

на Дне Уральского поля в Кургане было более 1 000 гостей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU