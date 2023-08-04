Курганца задержали из-за сигарет на сумму 130 тысяч рублей

05 августа 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Против мужчины возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана задержали из-за сигарет без акцизных марок на сумму около 130 тысяч рублей. Мужчина собирался их продать, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В личном автомобиле 61-летнего жителя Кургана оперативники обнаружили более тысячи пачек сигарет без акцизных марок на сумму около 130 тысяч рублей. Злоумышленник хранил их для дальнейшей продажи», — сообщается на сайте ведомства. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». На время следствия он находится под подпиской о невыезде.

Жителя Кургана задержали из-за сигарет без акцизных марок на сумму около 130 тысяч рублей. Мужчина собирался их продать, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В личном автомобиле 61-летнего жителя Кургана оперативники обнаружили более тысячи пачек сигарет без акцизных марок на сумму около 130 тысяч рублей. Злоумышленник хранил их для дальнейшей продажи», — сообщается на сайте ведомства. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». На время следствия он находится под подпиской о невыезде.