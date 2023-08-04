04 августа 2023
03 августа 2023

Курганца задержали из-за сигарет на сумму 130 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Против мужчины возбудили уголовное дело Фото:

Жителя Кургана задержали из-за сигарет без акцизных марок на сумму около 130 тысяч рублей. Мужчина собирался их продать, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В личном автомобиле 61-летнего жителя Кургана оперативники обнаружили более тысячи пачек сигарет без акцизных марок на сумму около 130 тысяч рублей. Злоумышленник хранил их для дальнейшей продажи», — сообщается на сайте ведомства.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». На время следствия он находится под подпиской о невыезде.

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Жителя Кургана задержали из-за сигарет без акцизных марок на сумму около 130 тысяч рублей. Мужчина собирался их продать, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В личном автомобиле 61-летнего жителя Кургана оперативники обнаружили более тысячи пачек сигарет без акцизных марок на сумму около 130 тысяч рублей. Злоумышленник хранил их для дальнейшей продажи», — сообщается на сайте ведомства. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». На время следствия он находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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