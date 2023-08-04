Певица исполнила новую песню Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Российская певица Мария Бойко (MIA BOYKA) исполнила для жителей Кургана свою новую песню, которая еще не вышла в прокат. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Я исполню эту песню, ее еще пока что никто не слышал, поэтому доставайте телефончики и снимайте. Погнали!» — сказала певица.

Мария Бойко выступала 5 августа на летнем фестивале в ТРЦ «ГиперСити». Ее концерт стал заключительной частью праздника.