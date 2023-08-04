04 августа 2023

Курганцы первыми услышали новую песню певицы MIA BOYKA. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Певица исполнила новую песню Фото:

Российская певица Мария Бойко (MIA BOYKA) исполнила для жителей Кургана свою новую песню, которая еще не вышла в прокат. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Я исполню эту песню, ее еще пока что никто не слышал, поэтому доставайте телефончики и снимайте. Погнали!» — сказала певица.

Мария Бойко выступала 5 августа на летнем фестивале в ТРЦ «ГиперСити». Ее концерт стал заключительной частью праздника.

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Российская певица Мария Бойко (MIA BOYKA) исполнила для жителей Кургана свою новую песню, которая еще не вышла в прокат. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Я исполню эту песню, ее еще пока что никто не слышал, поэтому доставайте телефончики и снимайте. Погнали!» — сказала певица. Мария Бойко выступала 5 августа на летнем фестивале в ТРЦ «ГиперСити». Ее концерт стал заключительной частью праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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