В Тюмени осудили мужчину, который сбросил приятеля с 7 этажа

08 августа 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Конфликт между мужчинами произошел в одной из тюменских многоэтажек Фото: Размик Закарян © URA.RU Калининский суд Тюмени приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который во время пьянки сбросил своего приятеля с седьмого этажа. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что 42-летний житель Новосибирска был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано первым заместителем прокурора области Руфатом Биктимеровым», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Следствием установлено, что 1 мая 2023 года осужденный распивал спиртные напитки со своим приятелем в одном из домов по ул. Мельникайте в Тюмени. В какой-то момент, между мужчинами возник конфликт. В результате которого, 42-летний житель Новосибирска взял друга за туловище и скинул с высоты седьмого этажа. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Калининский суд Тюмени приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который во время пьянки сбросил своего приятеля с седьмого этажа. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что 42-летний житель Новосибирска был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано первым заместителем прокурора области Руфатом Биктимеровым», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Следствием установлено, что 1 мая 2023 года осужденный распивал спиртные напитки со своим приятелем в одном из домов по ул. Мельникайте в Тюмени. В какой-то момент, между мужчинами возник конфликт. В результате которого, 42-летний житель Новосибирска взял друга за туловище и скинул с высоты седьмого этажа. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.