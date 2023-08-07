В Тюмени осудили мужчину, который сбросил приятеля с 7 этажа

Калининский суд Тюмени приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который во время пьянки сбросил своего приятеля с седьмого этажа. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что 42-летний житель Новосибирска был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано первым заместителем прокурора области Руфатом Биктимеровым», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Следствием установлено, что 1 мая 2023 года осужденный распивал спиртные напитки со своим приятелем в одном из домов по ул. Мельникайте в Тюмени. В какой-то момент, между мужчинами возник конфликт. В результате которого, 42-летний житель Новосибирска взял друга за туловище и скинул с высоты седьмого этажа. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
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