07 августа 2023

В Тюмени осудили мужчину, который сбросил приятеля с 7 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Панорама города. Екатеринбург, балконы, окна, панельный дом, многоэтажка, панелька
Конфликт между мужчинами произошел в одной из тюменских многоэтажек Фото:

Калининский суд Тюмени приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который во время пьянки сбросил своего приятеля с седьмого этажа. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что 42-летний житель Новосибирска был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано первым заместителем прокурора области Руфатом Биктимеровым», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Следствием установлено, что 1 мая 2023 года осужденный распивал спиртные напитки со своим приятелем в одном из домов по ул. Мельникайте в Тюмени. В какой-то момент, между мужчинами возник конфликт. В результате которого, 42-летний житель Новосибирска взял друга за туловище и скинул с высоты седьмого этажа. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

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Калининский суд Тюмени приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который во время пьянки сбросил своего приятеля с седьмого этажа. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что 42-летний житель Новосибирска был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано первым заместителем прокурора области Руфатом Биктимеровым», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Следствием установлено, что 1 мая 2023 года осужденный распивал спиртные напитки со своим приятелем в одном из домов по ул. Мельникайте в Тюмени. В какой-то момент, между мужчинами возник конфликт. В результате которого, 42-летний житель Новосибирска взял друга за туловище и скинул с высоты седьмого этажа. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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