Тюменка инсценировала собственное ограбление, чтобы присвоить деньги из кассы

08 августа 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Тюменка попросила знакомых инсценировать ограбление, чтобы присвоить несколько миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудница крупного тюменского сетевого магазина инсценировала собственное ограбление, чтобы присвоить несколько миллионов рублей. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Тюменской области. Там добавили, что для этого она наняла двух приятелей, которым за проделанную «работу» заплатила по 50 тысяч рублей. «По версии следствия, женщина 1994 года рождения, являясь материально ответственным лицом, имела доступ к денежным средствам, находящимся в сейфах сети магазинов. Для реализации задуманного злоумышленница за денежное вознаграждение привлекла двоих знакомых. Те, в свою очередь, выполнили поставленную задачу подозреваемой и инсценировали ограбление. Вверенные ей денежные средства в размере более 3 млн рублей, принадлежащие сетевой линии магазинов, она присвоила себе», — указано на официальном сайте областного УМВД. Там добавили, что задержать преступников по горячим следам силовикам не удалось. Оперативники вышли на них в июле 2023 года. Нарушителями оказались ранее судимые мужчины 1985 и 1988 г. р. Они сознались в содеянном и рассказали сотрудникам полиции, что инсценировали ограбление по просьбе своей знакомой, которая работала в крупной сети магазинов. На женщину возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчин будут судить по ч.2 ст. 161 УК РФ — «Грабеж». Максимальный срок наказания — 7 лет колонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудница крупного тюменского сетевого магазина инсценировала собственное ограбление, чтобы присвоить несколько миллионов рублей. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Тюменской области. Там добавили, что для этого она наняла двух приятелей, которым за проделанную «работу» заплатила по 50 тысяч рублей. «По версии следствия, женщина 1994 года рождения, являясь материально ответственным лицом, имела доступ к денежным средствам, находящимся в сейфах сети магазинов. Для реализации задуманного злоумышленница за денежное вознаграждение привлекла двоих знакомых. Те, в свою очередь, выполнили поставленную задачу подозреваемой и инсценировали ограбление. Вверенные ей денежные средства в размере более 3 млн рублей, принадлежащие сетевой линии магазинов, она присвоила себе», — указано на официальном сайте областного УМВД. Там добавили, что задержать преступников по горячим следам силовикам не удалось. Оперативники вышли на них в июле 2023 года. Нарушителями оказались ранее судимые мужчины 1985 и 1988 г. р. Они сознались в содеянном и рассказали сотрудникам полиции, что инсценировали ограбление по просьбе своей знакомой, которая работала в крупной сети магазинов. На женщину возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчин будут судить по ч.2 ст. 161 УК РФ — «Грабеж». Максимальный срок наказания — 7 лет колонии.