Губернатор Артюхов поздравил жителей ЯНАО с Днем физкультурника

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем физкультурника. Он отметил, что с каждым годом растет популярность спорта среди населения, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.
«Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем физкультурника! Радует, что с каждым годом к физкультуре и спорту приобщаются все больше земляков. Физкультурное движение сильно на Ямале, и мы продолжим работу по его развитию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.
Губернатор поблагодарил всех, кто принимает участие в развитие физической культуры и спорта в регионе. Он пожелал ямальским спортсменам успехов, новых достижений и побед.
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