Губернатор Артюхов поздравил жителей ЯНАО с Днем физкультурника

12 августа 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

Артюхов отметил, что с каждым годом растет популярность спорта среди населения Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем физкультурника. Он отметил, что с каждым годом растет популярность спорта среди населения, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя. «Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем физкультурника! Радует, что с каждым годом к физкультуре и спорту приобщаются все больше земляков. Физкультурное движение сильно на Ямале, и мы продолжим работу по его развитию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии. Губернатор поблагодарил всех, кто принимает участие в развитие физической культуры и спорта в регионе. Он пожелал ямальским спортсменам успехов, новых достижений и побед.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем физкультурника. Он отметил, что с каждым годом растет популярность спорта среди населения, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя. «Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем физкультурника! Радует, что с каждым годом к физкультуре и спорту приобщаются все больше земляков. Физкультурное движение сильно на Ямале, и мы продолжим работу по его развитию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии. Губернатор поблагодарил всех, кто принимает участие в развитие физической культуры и спорта в регионе. Он пожелал ямальским спортсменам успехов, новых достижений и побед.