11 августа 2023
10 августа 2023

Губернатор Артюхов поздравил жителей ЯНАО с Днем физкультурника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов отметил, что с каждым годом растет популярность спорта среди населения Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем физкультурника. Он отметил, что с каждым годом растет популярность спорта среди населения, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.

«Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем физкультурника! Радует, что с каждым годом к физкультуре и спорту приобщаются все больше земляков. Физкультурное движение сильно на Ямале, и мы продолжим работу по его развитию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

Губернатор поблагодарил всех, кто принимает участие в развитие физической культуры и спорта в регионе. Он пожелал ямальским спортсменам успехов, новых достижений и побед.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем физкультурника. Он отметил, что с каждым годом растет популярность спорта среди населения, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя. «Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем физкультурника! Радует, что с каждым годом к физкультуре и спорту приобщаются все больше земляков. Физкультурное движение сильно на Ямале, и мы продолжим работу по его развитию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии. Губернатор поблагодарил всех, кто принимает участие в развитие физической культуры и спорта в регионе. Он пожелал ямальским спортсменам успехов, новых достижений и побед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...