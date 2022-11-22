В Челябинске начали банкротить актив депутата гордумы

Суд принял к рассмотрению иск о банкротстве основного актива Олега Иванова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление о банкротстве компании «АльфаСтрой», принадлежащей депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Это следует из материалов суда.

«Принять заявление к производству, возбудить производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью „АльфаСтрой“. Назначить на 12 декабря судебное заседание по проверке обоснованности заявления, которое состоится в помещении Арбитражного суда Челябинской области», — говорится в судебном определении, которое имеется в распоряжении URA.RU.

Как следует из материалов дела, заявление о признании фирмы финансово несостоятельной подал Виктор Сухачев. Помимо признания «АльфаСтроя» банкротом, он потребовал включить себя в реестр кредиторов с задолженностью в размере 3,78 млн рублей. Эта сумма сформировалась из предоставленного компании в 2021 году займа в 2,5 млн рублей, процентов в размере 1,5% в месяц и неустойки. Иск был принят к рассмотрению после устранения ряда формальных недочетов.

ООО «АльфаСтрой» занималось преимущественно строительством и ремонтом офисных зданий для силовых структур и судебных органов. После обысков ФСБ в фирмах Иванова, которые прошли осенью 2021 года, проблемы с бизнесом депутата попали в публичную плоскость. С народного избранника требуют возврата долгов кредиторы, включая государственные органы и ФНС. В августе 2022 года он добился снятия ареста со своих офисов, квартиры, жилого дома и земельных участков. Иванов происходящие события не комментирует.