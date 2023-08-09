Жители Курганской области вынуждены по ночам брать талоны в МФЦ

10 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Записаться в шадринское отделение МФЦ можно ежедневно с 00:00 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители города Шадринск в Курганской области записываются на прием в местное отделение ГБУ «МФЦ» ночью из-за нехватки специалистов. Горожане жалуются на проблему на сайте «Обратись». «Большие проблемы с посещением МФЦ. Запись только по талонам, а выдают их в 00:00! Записаться невозможно неделями, чтобы попасть на прием. Даже для того, чтобы отдать документы. Дозвониться до них невозможно в течение нескольких суток. Рабочего персонала слишком мало, не справляются», — написано в одном из обращений местных жителей на сайте. Жалобы на работу центра поступают с июня. Разъяснения, данные представителем МФЦ на сайте, подтверждают ситуацию. В шадринском отделе центра, говорится в ответе, действительно наблюдается сложная кадровая ситуация, в связи с чем запись для получения госуслуг осуществляется предварительно по телефону, через сайт или при личной явке в центр. При этом записаться можно на период не более трех рабочих дней ежедневно, начиная с 00:00 часов. Также в ответе уточняется, что запись производится на определенную дату по одному вопросу только один раз в сутки. Ранее URA.RU писало, что сайт курганского многофункционального центра перестал работать. Жители сообщили, что при входе на сайт отображалась ошибка.

Жители города Шадринск в Курганской области записываются на прием в местное отделение ГБУ «МФЦ» ночью из-за нехватки специалистов. Горожане жалуются на проблему на сайте «Обратись». «Большие проблемы с посещением МФЦ. Запись только по талонам, а выдают их в 00:00! Записаться невозможно неделями, чтобы попасть на прием. Даже для того, чтобы отдать документы. Дозвониться до них невозможно в течение нескольких суток. Рабочего персонала слишком мало, не справляются», — написано в одном из обращений местных жителей на сайте. Жалобы на работу центра поступают с июня. Разъяснения, данные представителем МФЦ на сайте, подтверждают ситуацию. В шадринском отделе центра, говорится в ответе, действительно наблюдается сложная кадровая ситуация, в связи с чем запись для получения госуслуг осуществляется предварительно по телефону, через сайт или при личной явке в центр. При этом записаться можно на период не более трех рабочих дней ежедневно, начиная с 00:00 часов. Также в ответе уточняется, что запись производится на определенную дату по одному вопросу только один раз в сутки. Ранее URA.RU писало, что сайт курганского многофункционального центра перестал работать. Жители сообщили, что при входе на сайт отображалась ошибка.