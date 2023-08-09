Власти района в ЯНАО закупают дрова вдвое дороже, чем продают частники. Скрин

10 августа 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Власти Ямальского района закупают дрова по цене 13680 рублей за кубометр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Ямальского района ЯНАО закупают дрова для нужд тундровиков по цене 13 тысяч 680 рублей за кубический метр. Информация об этом размещена на портале «Госзакупки». Для сравнения, частный продавец на сайте Avito продает дрова оптом по цене 5500 рублей за кубометр. «Объект закупки — поставка дров для муниципального округа Ямальский район ЯНАО, начальная цена — 9 миллионов 434 тысячи рублей», — следует из информации в заявке на сайте «Госзакупки». Всего планируется приобрести 675 кубометров дров. В описании объекта закупки указано, что дрова приобретаются для нужд коренных малочисленных народов Севера. Двести тысяч рублей из указанной суммы планируется потратить на доставку товара и размещение его на пяти складах на территории района. В карточке закупки сказано, что определение поставщика завершено. Из информации о проведении аукциона следует, что на торги заявился один поставщик. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Ямальского района с просьбой уточнить, состоялся аукцион или нет, а также с чем связана высокая начальная ставка. Ответ ожидается. Карточка заявки на закупку дров Фото: скрин с сайта «Госзакупки» — https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0190300000423000996 Объявление о продаже дров от частного продавца Фото: скрин с сайта Avito — https://www.avito.ru/tazovskiy/remont_i_stroitelstvo/drova_berezovye_kolotye_suhie_2832246895

Власти Ямальского района ЯНАО закупают дрова для нужд тундровиков по цене 13 тысяч 680 рублей за кубический метр. Информация об этом размещена на портале «Госзакупки». Для сравнения, частный продавец на сайте Avito продает дрова оптом по цене 5500 рублей за кубометр. «Объект закупки — поставка дров для муниципального округа Ямальский район ЯНАО, начальная цена — 9 миллионов 434 тысячи рублей», — следует из информации в заявке на сайте «Госзакупки». Всего планируется приобрести 675 кубометров дров. В описании объекта закупки указано, что дрова приобретаются для нужд коренных малочисленных народов Севера. Двести тысяч рублей из указанной суммы планируется потратить на доставку товара и размещение его на пяти складах на территории района. В карточке закупки сказано, что определение поставщика завершено. Из информации о проведении аукциона следует, что на торги заявился один поставщик. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Ямальского района с просьбой уточнить, состоялся аукцион или нет, а также с чем связана высокая начальная ставка. Ответ ожидается.