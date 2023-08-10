В Кургане отключат воду в колониях и заводах. Список

11 августа 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Отключение холодной воды коснется колоний и заводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 12 августа временно отключат холодную воду в колониях, заводах и микрорайонах. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «Отключение холодного водоснабжения 12 августа с 09-00 до 21-00. Для устранения аварийной ситуации на водопроводе диаметром 400 мм по адресу: ул. Юргамышская № 4 будет ограничено холодное водоснабжение: исправительная колония ИК-1, СИЗО №1, исправительная колония №5, ЛИУ №3, „Кургандормаш“, Автобусный завод, „Курганприбор“», — говорится в сообщении. Полностью без холодного водоснабжения 12 августа останутся микрорайоны Путейский, Карчевская роща и Галкино. Также отключение коснется наркологического диспансера, пожарной части по ул. Автозаводская 1в. Потребителей просят заранее сделать необходимый запас воды. Под отключение холодной воды попадут колонии, заводы и микрорайоны Кургана Скрин: telegram-канал «Водный Союз»

В Кургане 12 августа временно отключат холодную воду в колониях, заводах и микрорайонах. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «Отключение холодного водоснабжения 12 августа с 09-00 до 21-00. Для устранения аварийной ситуации на водопроводе диаметром 400 мм по адресу: ул. Юргамышская № 4 будет ограничено холодное водоснабжение: исправительная колония ИК-1, СИЗО №1, исправительная колония №5, ЛИУ №3, „Кургандормаш“, Автобусный завод, „Курганприбор“», — говорится в сообщении. Полностью без холодного водоснабжения 12 августа останутся микрорайоны Путейский, Карчевская роща и Галкино. Также отключение коснется наркологического диспансера, пожарной части по ул. Автозаводская 1в. Потребителей просят заранее сделать необходимый запас воды.