В Кургане 12 августа временно отключат холодную воду в колониях, заводах и микрорайонах. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».
«Отключение холодного водоснабжения 12 августа с 09-00 до 21-00. Для устранения аварийной ситуации на водопроводе диаметром 400 мм по адресу: ул. Юргамышская № 4 будет ограничено холодное водоснабжение: исправительная колония ИК-1, СИЗО №1, исправительная колония №5, ЛИУ №3, „Кургандормаш“, Автобусный завод, „Курганприбор“», — говорится в сообщении.
Полностью без холодного водоснабжения 12 августа останутся микрорайоны Путейский, Карчевская роща и Галкино. Также отключение коснется наркологического диспансера, пожарной части по ул. Автозаводская 1в. Потребителей просят заранее сделать необходимый запас воды.
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