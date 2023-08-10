10 августа 2023

В Кургане отключат воду в колониях и заводах. Список

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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
Отключение холодной воды коснется колоний и заводов Фото:

В Кургане 12 августа временно отключат холодную воду в колониях, заводах и микрорайонах. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».

«Отключение холодного водоснабжения 12 августа с 09-00 до 21-00. Для устранения аварийной ситуации на водопроводе диаметром 400 мм по адресу: ул. Юргамышская № 4 будет ограничено холодное водоснабжение: исправительная колония ИК-1, СИЗО №1, исправительная колония №5, ЛИУ №3, „Кургандормаш“, Автобусный завод, „Курганприбор“», — говорится в сообщении.

Полностью без холодного водоснабжения 12 августа останутся микрорайоны Путейский, Карчевская роща и Галкино. Также отключение коснется наркологического диспансера, пожарной части по ул. Автозаводская 1в. Потребителей просят заранее сделать необходимый запас воды.

Под отключение холодной воды попадут колонии, заводы и микрорайоны Кургана
Под отключение холодной воды попадут колонии, заводы и микрорайоны Кургана

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В Кургане 12 августа временно отключат холодную воду в колониях, заводах и микрорайонах. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». «Отключение холодного водоснабжения 12 августа с 09-00 до 21-00. Для устранения аварийной ситуации на водопроводе диаметром 400 мм по адресу: ул. Юргамышская № 4 будет ограничено холодное водоснабжение: исправительная колония ИК-1, СИЗО №1, исправительная колония №5, ЛИУ №3, „Кургандормаш“, Автобусный завод, „Курганприбор“», — говорится в сообщении. Полностью без холодного водоснабжения 12 августа останутся микрорайоны Путейский, Карчевская роща и Галкино. Также отключение коснется наркологического диспансера, пожарной части по ул. Автозаводская 1в. Потребителей просят заранее сделать необходимый запас воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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