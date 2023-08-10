Гостей мероприятия поприветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени начал работу международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей — 2023». Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. Гостей мероприятия поприветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В эти минуты в Тюмени стартовал 11 международный бизнес-форум «Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей — 2023». Открывает форум бизнес-завтрак «Роль бизнес-сообществ в развитии страны», — говорится в сообщении инфоцентра.

Во время мероприятия Моор отметил, что для Тюменской области наличие сильных бизнес-сообществ является одним из ключевых элементов формирования инвестиционного климата. Он также отдельно поприветствовал тех, кто впервые посетил мероприятие.

Событие будет проходить с 11 по 13 августа в ДК «Нефтяник» и мультицентре «Контора пароходства». Планируется выступление 140 спикеров. Бизнес-форум посетит полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.