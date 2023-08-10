10 августа 2023

В Тюмени стартовал международный бизнес-форум. Видео

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Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень , моор александр
Гостей мероприятия поприветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор Фото:

В Тюмени начал работу международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей — 2023». Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. Гостей мероприятия поприветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В эти минуты в Тюмени стартовал 11 международный бизнес-форум «Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей — 2023». Открывает форум бизнес-завтрак «Роль бизнес-сообществ в развитии страны», — говорится в сообщении инфоцентра.

Во время мероприятия Моор отметил, что для Тюменской области наличие сильных бизнес-сообществ является одним из ключевых элементов формирования инвестиционного климата. Он также отдельно поприветствовал тех, кто впервые посетил мероприятие.

Событие будет проходить с 11 по 13 августа в ДК «Нефтяник» и мультицентре «Контора пароходства». Планируется выступление 140 спикеров. Бизнес-форум посетит полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

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В Тюмени начал работу международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей — 2023». Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. Гостей мероприятия поприветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. «В эти минуты в Тюмени стартовал 11 международный бизнес-форум «Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей — 2023». Открывает форум бизнес-завтрак «Роль бизнес-сообществ в развитии страны», — говорится в сообщении инфоцентра. Во время мероприятия Моор отметил, что для Тюменской области наличие сильных бизнес-сообществ является одним из ключевых элементов формирования инвестиционного климата. Он также отдельно поприветствовал тех, кто впервые посетил мероприятие. Событие будет проходить с 11 по 13 августа в ДК «Нефтяник» и мультицентре «Контора пароходства». Планируется выступление 140 спикеров. Бизнес-форум посетит полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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