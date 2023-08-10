Курганские власти опровергли проблемы с талонами в МФЦ

Информация о нехватке кадров в МФЦ оказалась неактуальной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители ГБУ «МФЦ» Курганской области заявили, что жителям Шадринска из-за нехватки специалистов приходилось записываться на прием во многофункциональный центр ночью в 2021 году, а сейчас ситуация изменилась. Об этом представитель центра сообщил URA.RU, отреагировав на жалобу жителя города.

«Ситуация, о которой идет речь в публикации, была в 2021 году. Опубликованные на сайте „Обратись“ вопросы горожан и ответы ГБУ „МФЦ“ датированы июлем 2021 года. Данная проблема давно решена. На сегодняшний день шадринский районный отдел работает в штатном режиме», — сообщил представитель центра. Также уточнил, что, по сведениям информационных систем ГБУ «МФЦ», среднее время ожидания приема при обращении в шадринский отдел МФЦ в июне—августе 2023 года составило 8 минут.

Записаться на прием, со слов представителя, граждане могут в удобное для них время в день обращения, либо на удобные даты до восьми рабочих дней вперед. Запись ведется на сайте МФЦ, по телефону и при личном обращении в отдел ГБУ «МФЦ».

Ранее URA.RU писало, что курганцы вынуждены записываться в МФЦ в ночное время. Ситуация была актуальна в 2021 году.