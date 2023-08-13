13 августа 2023
12 августа 2023

В Кургане окончательно закрылся офис ЧВК «Вагнер». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт набора в XЧВК Вагнер. Курган
Центр набора ЧВК «Вагнер» прекратил свою деятельность в Кургане (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане центр набора бойцов в ЧВК «Вагнер» окончательно свернул свою деятельность. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший в здании, где располагался офис компании.

«В Кургане окончательно закрылся офис ЧВК „Вагнер“. В здании спортклуба, где рекрутеры арендовали помещение сняты все флаги частной компании», — передает корреспондент. Источники агентства отмечают, что центр больше не откроется, аренда с собственником расторгнута.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу частной компании. На момент публикации ответ не поступил. Информация будет дополнена после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане временно закрылся центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Источники изначально сообщали, что он приостановил работу до 1 августа. Офисы частной компании начали закрываться после мятежа бизнесмена Пригожина. В соцсетях закрытие связывали с переездом частной компании в Беларусь.

В Кургане в офисе ЧВК «Вагнер» сняли все флаги, рекрутеры больше не проводят набор бойцов
В Кургане в офисе ЧВК «Вагнер» сняли все флаги, рекрутеры больше не проводят набор бойцов
Фото:
Пункт набора в XЧВК Вагнер. Курган
До закрытия в офисе ЧВК «Вагнер» висели два флага с символикой частной компании
Фото:
Пункт набора в XЧВК Вагнер. Курган
Флаги в центре ЧВК «Вагнер» были сняты через несколько дней после мятежа Пригожина
Фото:

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В Кургане центр набора бойцов в ЧВК «Вагнер» окончательно свернул свою деятельность. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший в здании, где располагался офис компании. «В Кургане окончательно закрылся офис ЧВК „Вагнер“. В здании спортклуба, где рекрутеры арендовали помещение сняты все флаги частной компании», — передает корреспондент. Источники агентства отмечают, что центр больше не откроется, аренда с собственником расторгнута. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу частной компании. На момент публикации ответ не поступил. Информация будет дополнена после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что в Кургане временно закрылся центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Источники изначально сообщали, что он приостановил работу до 1 августа. Офисы частной компании начали закрываться после мятежа бизнесмена Пригожина. В соцсетях закрытие связывали с переездом частной компании в Беларусь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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