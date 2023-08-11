В Тюменских ветклиниках заканчиваются препараты для анестезии

Препараты остались только в центральной части России по высокой стоимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменских ветеринарных клиниках заканчиваются импортные препараты для анестезии, применяемые при операции животных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Виктория Пархомчук, ветеринарный фельдшер клиники «Ветэкспресс».

«Перед операцией животному сначала вводят „Медити“ или „Ксилозол“, он позволяет расслабить скелетную мускулатуру, далее животному вводят сам наркоз, это может быть и „Пропофол“ и „Золетил“. Опять же практически все ветеринарные препараты заграничные и сейчас не ясно, что будет дальше, так как, к примеру, „Золетил“ у поставщиков уже отсутствует, в центральной части России есть, но уже в ограниченном количестве и по бешеной цене», — рассказала Виктория Пархомчук.

По словам фельдшера, проблемы с препаратами начались еще в прошлом году. Как утверждает собеседница агентства, ограничения коснулись врачей не только из-за санкций, но и из-за постановлений Роспотребнадзора, которые тормозят ввоз препаратов.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожали импортные прививки для животных. Чуть меньше, но цены также подняли и российские поставщики.