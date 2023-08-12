12 августа 2023
11 августа 2023

День физкультурника в Кургане завершился салютом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют
Праздник завершился дискотекой и салютом Фото:

День физкультурника в микрорайоне Заозерном города Кургана завершился фейерверком. Праздник прошел 12 августа, сообщает telegram-канал «Курганистан».

«Праздник в Заозерном сегодня. С фаер-шоу и салютом!» — передает мессенджер.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал премировать лучших спортсменов и тренеров региона. Об этом он сообщил в рамках поздравления земляков с Днем физкультурника.

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День физкультурника в микрорайоне Заозерном города Кургана завершился фейерверком. Праздник прошел 12 августа, сообщает telegram-канал «Курганистан». «Праздник в Заозерном сегодня. С фаер-шоу и салютом!» — передает мессенджер. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал премировать лучших спортсменов и тренеров региона. Об этом он сообщил в рамках поздравления земляков с Днем физкультурника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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