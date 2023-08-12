Праздник завершился дискотекой и салютом
День физкультурника в микрорайоне Заозерном города Кургана завершился фейерверком. Праздник прошел 12 августа, сообщает telegram-канал «Курганистан».
«Праздник в Заозерном сегодня. С фаер-шоу и салютом!» — передает мессенджер.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал премировать лучших спортсменов и тренеров региона. Об этом он сообщил в рамках поздравления земляков с Днем физкультурника.
Горожан ожидало яркое завершение праздника
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