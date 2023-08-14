В Кургане водители грузовиков подставляют бизнесменов под еще большие штрафы

15 августа 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Водители машин с перегрузом предупреждают друг друга по рации, чтобы избежать проверок Ространснадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане водители машин с перегрузом подставляют предпринимателей под еще большие штрафы. Нарушители предупреждают друг друга по рациям о мобильных пунктах весового контроля и бросают транспорт на обочинах. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. Сотрудникам Ространснадзора приходится принудительно взвешивать машины с помощью эвакуатора, вызов которого дополнительно оплачивают бизнесмены. «Водители грузовиков примерно знают, где находится машина Ространснадзора и по рациям сообщают об этом друг другу. Не доезжая этих мобильных пунктов контроля они бросают свои грузовики на обочинах, пытаясь избежать проверок. Транспортники выявляют эти факты, вызывают эвакуатор и принудительно взвешивают машины на весах. В итоге бизнесменам эти хитрости обходятся еще дороже», — рассказал инсайдер. Помимо штрафов до 400 тысяч рублей за перегруз предпринимателям приходится платить еще по 48 тысяч за вызов эвакуатора. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за перегруза остановили машину компании депутата облудмы Марата Исламова. Инсайдеры сообщали, что агрохолдингу «Кургансемена» ждет штраф на 500 тысяч рублей. Кроме того, сотрудниками Ространснадзора неоднократно задерживались грузовики дорожной компании «ТАДК». Также сообщалось, что единороссы сдают инспекторам бизнесменов, чьи машины разбивают дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане водители машин с перегрузом подставляют предпринимателей под еще большие штрафы. Нарушители предупреждают друг друга по рациям о мобильных пунктах весового контроля и бросают транспорт на обочинах. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. Сотрудникам Ространснадзора приходится принудительно взвешивать машины с помощью эвакуатора, вызов которого дополнительно оплачивают бизнесмены. «Водители грузовиков примерно знают, где находится машина Ространснадзора и по рациям сообщают об этом друг другу. Не доезжая этих мобильных пунктов контроля они бросают свои грузовики на обочинах, пытаясь избежать проверок. Транспортники выявляют эти факты, вызывают эвакуатор и принудительно взвешивают машины на весах. В итоге бизнесменам эти хитрости обходятся еще дороже», — рассказал инсайдер. Помимо штрафов до 400 тысяч рублей за перегруз предпринимателям приходится платить еще по 48 тысяч за вызов эвакуатора. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за перегруза остановили машину компании депутата облудмы Марата Исламова. Инсайдеры сообщали, что агрохолдингу «Кургансемена» ждет штраф на 500 тысяч рублей. Кроме того, сотрудниками Ространснадзора неоднократно задерживались грузовики дорожной компании «ТАДК». Также сообщалось, что единороссы сдают инспекторам бизнесменов, чьи машины разбивают дороги.