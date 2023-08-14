Тюменские чиновники уехали в ЛНР

Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов, а также другие чиновники правительства отправились в подшефный Краснодон с инспекцией. Об этом сообщает пресс-служба Главного правления строительства региона.
«Сегодня в Краснодоне работает делегация из Тюмени. Заместитель губернатор Тюменской области Сергей Шустов, директор департамента здравоохранения Наталья Логинова и замначальника ГУС ТО Сергей Бауэр планируют осмотреть ход строительных работ, которые выполняет здесь Тюменская область», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Чиновники также наметят планы работы на следующий год. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.
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