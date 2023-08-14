14 августа 2023

Тюменские чиновники уехали в ЛНР

Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов и члены правительства посетили Краснодон с инспекцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация на рынке недвижимости. Тюмень, шустов сергей
Сергей Шустов с коллегами проверяют ход работ, которые Тюменская область проводит в ЛНР Фото:

Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов, а также другие чиновники правительства отправились в подшефный Краснодон с инспекцией. Об этом сообщает пресс-служба Главного правления строительства региона.

«Сегодня в Краснодоне работает делегация из Тюмени. Заместитель губернатор Тюменской области Сергей Шустов, директор департамента здравоохранения Наталья Логинова и замначальника ГУС ТО Сергей Бауэр планируют осмотреть ход строительных работ, которые выполняет здесь Тюменская область», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Чиновники также наметят планы работы на следующий год. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.

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Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов, а также другие чиновники правительства отправились в подшефный Краснодон с инспекцией. Об этом сообщает пресс-служба Главного правления строительства региона. «Сегодня в Краснодоне работает делегация из Тюмени. Заместитель губернатор Тюменской области Сергей Шустов, директор департамента здравоохранения Наталья Логинова и замначальника ГУС ТО Сергей Бауэр планируют осмотреть ход строительных работ, которые выполняет здесь Тюменская область», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Чиновники также наметят планы работы на следующий год. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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