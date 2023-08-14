Тюменские чиновники уехали в ЛНР

Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов и члены правительства посетили Краснодон с инспекцией

15 августа 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Сергей Шустов с коллегами проверяют ход работ, которые Тюменская область проводит в ЛНР Фото: Николай Бастриков © URA.RU Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов, а также другие чиновники правительства отправились в подшефный Краснодон с инспекцией. Об этом сообщает пресс-служба Главного правления строительства региона. «Сегодня в Краснодоне работает делегация из Тюмени. Заместитель губернатор Тюменской области Сергей Шустов, директор департамента здравоохранения Наталья Логинова и замначальника ГУС ТО Сергей Бауэр планируют осмотреть ход строительных работ, которые выполняет здесь Тюменская область», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Чиновники также наметят планы работы на следующий год. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.

Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов, а также другие чиновники правительства отправились в подшефный Краснодон с инспекцией. Об этом сообщает пресс-служба Главного правления строительства региона. «Сегодня в Краснодоне работает делегация из Тюмени. Заместитель губернатор Тюменской области Сергей Шустов, директор департамента здравоохранения Наталья Логинова и замначальника ГУС ТО Сергей Бауэр планируют осмотреть ход строительных работ, которые выполняет здесь Тюменская область», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Чиновники также наметят планы работы на следующий год. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае 2022 года. С тех пор регион помогает им в восстановлении социальных объектов и ремонтирует разрушенные дороги.