Один из главных редевелоперов Тюменской области оценил первую пешеходную улицу Тюмени

Редевелопер Колесник: улица Дзержинского в Тюмени имеет свою важную особенность

По словам эксперта, у улицы есть свое особое отличие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Создатель первой в России компании редевелопмента «Колесник» Сергей Колесник похвалил тюменские власти за создание пешеходной улицы Дзержинского, которая оказалась единственной в городе. При этом он отметил минусы проекта и попросил не сравнивать улицу «местным Арбатом».

«Здорово, что улица случилась. Она наша, со своими смыслами, мы тут показываем деревянное зодчество — это большой ее плюс и отличие. Не нравится, когда сравнивают с Арбатом. Такие места, Как Арбат или Вайнера стягивают туристический трафик с вокзала <…> У нас не такой большой поток с вокзала. Бизнес приходит не собирать деньги с туристов, а действует, как якорь торгового центра, фуд-корт под открытым небом», — приводят слова Колесника в instagram-аккаунте компании (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России).

Он также упомянул и проблемы, которые отмечали тюменцы. Среди них шум, который мешает жителям пятиэтажек, однако Колесник считает, что это нормально, так как улицы меняются. Также основатель компании отметил полотно света, столбы которого перекрывают памятники. Подводя итоги он заявил, что улица стала первым шагом к тому, чтобы «Тюмень начала гулять» в центре города.

Ранее URA.RU сообщало, что одна из вышеперечисленных проблем — шум на улице, привлекла внимание тюменских властей. Из-за различных гуляний на пешеходной улице мэр города Руслан Кухарук поручил взяться за владельцев заведений общепита.