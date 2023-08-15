В центре Тюмени проходят нелегальные ночные гонки

Для нелегальных заездов тюменские стритрейсеры используют центральные улицы города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени стритрейсеры начали устраивать нелегальные ночные гонки в центре города, на улице Республики. Об этом URA.RU рассказали жители многоэтажек, которым подобные заезды мешают отдыхать.

«Они собираются по ночам недалеко от Технопарка, и примерно после 12 часов ночи начинают свои безумные заезды в сторону набережной. У большинства „спортсменов“ автомобили без глушителей. Поэтому рев моторов слышно даже сквозь закрытые пластиковые окна», — рассказал агентству один из жильцов дома по адресу ул. Республики, 90.

Об аналогичной проблеме агентству сообщил житель соседней многоэтажки. «Какое-то время ночных гонок не было. Но в августе снова началось: рев моторов, музыка, крики. Спать по ночам просто невозможно», — отметил собеседник URA.RU.

В региональной Госавтоинспекции тюменцам посоветовали жаловаться на нарушителей в полицию. «Можно обратиться в дежурную часть УГИБДД по Тюменской области, или позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112. Там примут решение, кого именно направить к месту происшествия: наряд ГИБДД или участкового полиции. В любом случае обращение не останется без ответа», — рассказали там URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что стритрейсеры стали устраивать нелегальные ночные гонки не в центре Тюмени, а в спальных районах на окраинах города. По словам одного из участников таких заездов, там меньше машин и полиции.