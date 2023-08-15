Жительница Тюмени вырастила помидор-гигант. Фото

Тюменка вырастила на даче помидор весом в 860 грамм
© Служба новостей «URA.RU»
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Помидор с дачи. Тюмень
Огромный помидор вырастили вблизи Винзилей Фото:

Жительница Тюмени вырастила на своем дачном участке помидор-гигант, весом в 859 грамм. Фотографиями томата с URA.RU поделилась сама женщина.

«Вот такой урожай собрала сегодня на даче. Впервые получилось вырастить такой томат, его вес 859 грамм», — рассказала URA.RU тюменка.

По словам женщины, ягода созревала в теплице, недалеко от поселка Винзили. Остальные «братья» помидора-гиганта получились вполне обычными: все, в среднем, по 100 грамм.

Фото:

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Жительница Тюмени вырастила на своем дачном участке помидор-гигант, весом в 859 грамм. Фотографиями томата с URA.RU поделилась сама женщина. «Вот такой урожай собрала сегодня на даче. Впервые получилось вырастить такой томат, его вес 859 грамм», — рассказала URA.RU тюменка. По словам женщины, ягода созревала в теплице, недалеко от поселка Винзили. Остальные «братья» помидора-гиганта получились вполне обычными: все, в среднем, по 100 грамм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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