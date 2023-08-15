Жительница Тюмени вырастила помидор-гигант. Фото

Тюменка вырастила на даче помидор весом в 860 грамм

15 августа 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Огромный помидор вырастили вблизи Винзилей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тюмени вырастила на своем дачном участке помидор-гигант, весом в 859 грамм. Фотографиями томата с URA.RU поделилась сама женщина. «Вот такой урожай собрала сегодня на даче. Впервые получилось вырастить такой томат, его вес 859 грамм», — рассказала URA.RU тюменка. По словам женщины, ягода созревала в теплице, недалеко от поселка Винзили. Остальные «братья» помидора-гиганта получились вполне обычными: все, в среднем, по 100 грамм. Фото: Наталья Моргунова

Жительница Тюмени вырастила на своем дачном участке помидор-гигант, весом в 859 грамм. Фотографиями томата с URA.RU поделилась сама женщина. «Вот такой урожай собрала сегодня на даче. Впервые получилось вырастить такой томат, его вес 859 грамм», — рассказала URA.RU тюменка. По словам женщины, ягода созревала в теплице, недалеко от поселка Винзили. Остальные «братья» помидора-гиганта получились вполне обычными: все, в среднем, по 100 грамм.