Огромный помидор вырастили вблизи Винзилей
Жительница Тюмени вырастила на своем дачном участке помидор-гигант, весом в 859 грамм. Фотографиями томата с URA.RU поделилась сама женщина.
«Вот такой урожай собрала сегодня на даче. Впервые получилось вырастить такой томат, его вес 859 грамм», — рассказала URA.RU тюменка.
По словам женщины, ягода созревала в теплице, недалеко от поселка Винзили. Остальные «братья» помидора-гиганта получились вполне обычными: все, в среднем, по 100 грамм.
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