В ЯНАО участники Арктической эко-экспедиции собрали 22 тонны металлолома

Волонтеры очистили от мусора территорию площадью 3,5 га Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) волонтеры собрали 22 тонны металлолома на мысе Марре-Сале. Об этом рассказали в пресс-службе Томского государственного университета, чей студент принимал участие в экспедиции.

«Группа добровольцев из разных регионов России собрала более 1 700 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ, оставшихся с советских времен, и 22 тонны металлолома, а также смонтировала новый генератор на мысе Марре-Сале», — передает ТАСС. Волонтеры очистили от мусора территорию площадью 3,5 га.

Арктические экспедиции стартовали в Ямало-Ненецком автономном округе 17 июля. На мыс Марре-Сале и в село Мыс Каменный приехали волонтеры из разных регионов России и Казахстана.