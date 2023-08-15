15 августа 2023
14 августа 2023

В ЯНАО участники Арктической эко-экспедиции собрали 22 тонны металлолома

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, тайга, лес летом, летний пейзаж
Волонтеры очистили от мусора территорию площадью 3,5 га Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) волонтеры собрали 22 тонны металлолома на мысе Марре-Сале. Об этом рассказали в пресс-службе Томского государственного университета, чей студент принимал участие в экспедиции.

«Группа добровольцев из разных регионов России собрала более 1 700 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ, оставшихся с советских времен, и 22 тонны металлолома, а также смонтировала новый генератор на мысе Марре-Сале», — передает ТАСС. Волонтеры очистили от мусора территорию площадью 3,5 га.

Арктические экспедиции стартовали в Ямало-Ненецком автономном округе 17 июля. На мыс Марре-Сале и в село Мыс Каменный приехали волонтеры из разных регионов России и Казахстана.

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) волонтеры собрали 22 тонны металлолома на мысе Марре-Сале. Об этом рассказали в пресс-службе Томского государственного университета, чей студент принимал участие в экспедиции. «Группа добровольцев из разных регионов России собрала более 1 700 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ, оставшихся с советских времен, и 22 тонны металлолома, а также смонтировала новый генератор на мысе Марре-Сале», — передает ТАСС. Волонтеры очистили от мусора территорию площадью 3,5 га. Арктические экспедиции стартовали в Ямало-Ненецком автономном округе 17 июля. На мыс Марре-Сале и в село Мыс Каменный приехали волонтеры из разных регионов России и Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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