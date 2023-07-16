В ЯНАО стартовали Арктические эко-экспедиции с участием иностранных волонтеров

Волонтеры из России и Казахстана отправляются в Арктические экспедиции Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО 17 июля стартуют экологические экспедиции в Арктику. На мыс Марре-Сале и в село Мыс Каменный отправятся волонтеры из 32 регионов России и Казахстана, сообщила пресс-служба окружного правительства.

«В Салехард прибыли 32 добровольца из регионов России и Казахстана, чтобы принять участие в экологических проектах „Зеленой Арктики“. Сегодня два отряда отправятся на мыс Марре-Сале и в село Мыс Каменный», — сообщает на официальном сайте пресс-служба правительства ЯНАО.

В задачу волонтеров входит сбор металлолома в Арктике. Две недели они проведут за сбором и прессовкой тары от горюче-смазочных материалов, для последующей отправки металлолома на переработку.

Всего в экоэкспедициях летом примут участие 84 человека, в том числе добровольцы из Казахстана и Кыргызстана. Все они прошли подготовку для работы в условиях Крайнего Севера.

Ранее URA.RU рассказало, что в научный центр изучения Арктики приедут на стажировку студенты из ведущих вузов страны. Также практику пройдут и иностранные студенты.