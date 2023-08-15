Тюменцы начали массово скупать консервы, крупы и макароны

В Тюмени вырос спрос на продукты с длительным сроком хранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы начали скупать в супермаркетах консервы, крупу и макароны. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников торговой сети «Магнит». По его словам, ажиотажный спрос на указанные товары вырос на фоне нестабильности курса валют.

«Как только курс доллара вырос до 100 рублей, люди начали массово запасаться продуктами длительного срока хранения. Это рыбные и мясные консервы, все виды круп и макаронные изделия. Спрос на эти товары в магазинах сейчас очень большой», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что продукты в основном скупают тюменцы среднего и пожилого возраста. «Пенсионеры покупают по пять — семь пачек крупы за раз. Люди среднего возраста больше запасаются консервами. Среди молодежи ажиотажного спроса на продукты длительного хранения нет», — добавил источник URA.RU.

В пресс-службу торговой сети «Магнит» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что курс доллара достиг 101 рубля во время торгов на Мосбирже 14 августа. Евро подорожал до 110 рублей. На этом фоне Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 12%.