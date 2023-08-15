Курганского фермера отправили в колонию за хищение субсидий

Курганский фермер не смог отчитаться за субсидии и попал в колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителя фермерского хозяйства из Макушинского округа (Курганская область) признали виновным в мошенничестве. Мужчину приговорили к лишению свободы за хищение субсидий, выделенных региональным департаментом АПК. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Признан виновным в том, что, являясь единственным руководителем в КФХ „М.“, <…> похитил имущество департамента агропромышленного комплекса Курганской области путем обмана при получении субсидий», — говорится в материалах дела. По версии следствия, размер похищенных средств составил более 2,7 млн рублей.

Суд установил, что мужчина в 2016—2018 годах получил субсидии от департамента. Согласно материалам дела, он должен был засеивать яровыми культурами оговоренные площади. В отчетных документах фермер указывал увеличение посевных площадей, что служило основанием для новых субсидий.

Проверка в 2019 году выявила, что фактически фермерское хозяйство не работало. Фермер уехал в Тюмень, а на курганских землях лишь занимался сенокошением. На эти цели субсидии расходовать права он не имел. Сам фермер свою вину не признал.

Суд посчитал доказанным факт мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Апелляционный суд снизил наказание до 2 лет 9 месяцев лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского адвоката признали виновным в мошенничестве. Мужчина причинил ущерб свои клиентам на десятки тысяч рублей.