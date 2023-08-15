15 августа 2023

Тюменка подделала документы на принтере, чтобы завладеть чужой квартирой

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил мошенницу к трем годам условного срока Фото:

Сотрудница МКУ «Управления имуществом и земельными ресурсами» Ишима (Тюменская область) подделала на цветном принтере документы, чтобы завладеть чужой квартирой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Выяснилось, что Марина К. познакомилась с собственницей квартиры в начале 2020 года. Хотя близко они не общались, подсудимая поняла, что женщина одинока и родных у нее нет. Осенью 2021 года Марина узнала, что прошло больше года, как ее новая знакомая умерла. Наследники не объявились, а квартира стоит закрытой», — рассказали в суде предысторию преступления.

После этого женщина подделала на цветном принтере договор социального найма помещения и отнесла его в МФЦ, где документ не вызвал подозрений. Через полгода злоумышленница решила оформить квартиру в собственность на свою мать, проживавшую в Курганской области, для чего подделала договор купли-продажи. Подделка вскрылась, когда мать преступницы обратилась в администрацию города Ишима с заявлением о признании заключенным договора купли-продажи квартиры и признании права собственности покупателя.

Женщине было предъявлено обвинение в подделке документов и покушении на мошенничество. Суд приговорил Марину К. в трем годам условного срока.

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Сотрудница МКУ «Управления имуществом и земельными ресурсами» Ишима (Тюменская область) подделала на цветном принтере документы, чтобы завладеть чужой квартирой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Выяснилось, что Марина К. познакомилась с собственницей квартиры в начале 2020 года. Хотя близко они не общались, подсудимая поняла, что женщина одинока и родных у нее нет. Осенью 2021 года Марина узнала, что прошло больше года, как ее новая знакомая умерла. Наследники не объявились, а квартира стоит закрытой», — рассказали в суде предысторию преступления. После этого женщина подделала на цветном принтере договор социального найма помещения и отнесла его в МФЦ, где документ не вызвал подозрений. Через полгода злоумышленница решила оформить квартиру в собственность на свою мать, проживавшую в Курганской области, для чего подделала договор купли-продажи. Подделка вскрылась, когда мать преступницы обратилась в администрацию города Ишима с заявлением о признании заключенным договора купли-продажи квартиры и признании права собственности покупателя. Женщине было предъявлено обвинение в подделке документов и покушении на мошенничество. Суд приговорил Марину К. в трем годам условного срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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