Роспотребнадзор предостерег тюменцев от покупки арбузов в уличных палатках

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Мигранты, задержанные на 4 овощебазе. Екатеринбург, фрукты в ящиках, овощебаза4, яблоки, продуктовый рынок
Овощи и фрукты, купленные на несанкционированных рынках, могут быть опасны для здоровья Фото:

Продавцы овощей и фруктов, в том числе арбузов, в местах несанкционированной уличной торговли не имеют документов, подтверждающих безопасность товара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области в ответ на запрос URA.RU.

«Управление не рекомендует приобретать продукцию в местах несанкционированной уличной торговли. Гражданами, торгующими на улицах, не созданы условия для реализации продуктов питания. У таких продавцов, как правило, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции и необходимая информация о товаре», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Там добавили, что при приобретении некачественного товара в местах уличной торговли отсутствует возможность направить претензию. Причина в том, что нелегальные продавцы овощей и фруктов не являются сотрудниками каких-либо торговых организаций, индивидуальными предпринимателями либо их представителями.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область завезли арбузы ужасного качества. По словам жителей Ишима, в их городе практически невозможно купить ягоды, пригодные для употребления.

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Продавцы овощей и фруктов, в том числе арбузов, в местах несанкционированной уличной торговли не имеют документов, подтверждающих безопасность товара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области в ответ на запрос URA.RU. «Управление не рекомендует приобретать продукцию в местах несанкционированной уличной торговли. Гражданами, торгующими на улицах, не созданы условия для реализации продуктов питания. У таких продавцов, как правило, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции и необходимая информация о товаре», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Там добавили, что при приобретении некачественного товара в местах уличной торговли отсутствует возможность направить претензию. Причина в том, что нелегальные продавцы овощей и фруктов не являются сотрудниками каких-либо торговых организаций, индивидуальными предпринимателями либо их представителями. Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область завезли арбузы ужасного качества. По словам жителей Ишима, в их городе практически невозможно купить ягоды, пригодные для употребления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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