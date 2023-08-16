Роспотребнадзор предостерег тюменцев от покупки арбузов в уличных палатках

Овощи и фрукты, купленные на несанкционированных рынках, могут быть опасны для здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продавцы овощей и фруктов, в том числе арбузов, в местах несанкционированной уличной торговли не имеют документов, подтверждающих безопасность товара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области в ответ на запрос URA.RU.

«Управление не рекомендует приобретать продукцию в местах несанкционированной уличной торговли. Гражданами, торгующими на улицах, не созданы условия для реализации продуктов питания. У таких продавцов, как правило, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции и необходимая информация о товаре», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Там добавили, что при приобретении некачественного товара в местах уличной торговли отсутствует возможность направить претензию. Причина в том, что нелегальные продавцы овощей и фруктов не являются сотрудниками каких-либо торговых организаций, индивидуальными предпринимателями либо их представителями.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область завезли арбузы ужасного качества. По словам жителей Ишима, в их городе практически невозможно купить ягоды, пригодные для употребления.