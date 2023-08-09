Жители Ишима пожаловались на то, что в городе сложно найти арбузы надлежащего качества Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Ишима (Тюменская область) пожаловались на то, что в городе очень сложно купить качественные арбузы. Соответствующие публикации были размещены в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте».

«Почему арбузы в этом году все ужасные? Покупаешь, приносишь домой, а они с запашком: либо кислые, либо никакие. Где Роспотребнадзор? Почему не проводит проверку качества поставляемых к нам арбузов?», — поинтересовался один из жителей Ишима в своей публикации.

Другой горожанин также пожаловался на то, что в Ишиме сложно найти арбузы хорошего качества. «Что нынче с арбузами? Где вообще в Ишиме можно найти вкусный арбуз?», — написал он в своей публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Четвертый год не можем купить по-настоящему сладкий арбуз», — написал Александр Смолин. «Они с июня завезены. Как они будут вкусными? Вчера купили, больше не хочу. Люди берут, хвалят. Видимо, настоящих спелых арбузов не ели!», — заявила Наталья Луценко. «Вот не знаю, ребята. Уже четвертый раз покупаю в „Магните“. Попадается сладкий и сахаристый. Видимо, вы неудачно попали на такой вот привоз», — добавила Лариса Мегалис.

В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.