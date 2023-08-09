09 августа 2023

В Тюменскую область завезли арбузы ужасного качества. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , фрукты, арбузы, уличная торговля, рынок
Жители Ишима пожаловались на то, что в городе сложно найти арбузы надлежащего качества Фото:

Жители Ишима (Тюменская область) пожаловались на то, что в городе очень сложно купить качественные арбузы. Соответствующие публикации были размещены в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте».

«Почему арбузы в этом году все ужасные? Покупаешь, приносишь домой, а они с запашком: либо кислые, либо никакие. Где Роспотребнадзор? Почему не проводит проверку качества поставляемых к нам арбузов?», — поинтересовался один из жителей Ишима в своей публикации.

Другой горожанин также пожаловался на то, что в Ишиме сложно найти арбузы хорошего качества. «Что нынче с арбузами? Где вообще в Ишиме можно найти вкусный арбуз?», — написал он в своей публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Четвертый год не можем купить по-настоящему сладкий арбуз», — написал Александр Смолин. «Они с июня завезены. Как они будут вкусными? Вчера купили, больше не хочу. Люди берут, хвалят. Видимо, настоящих спелых арбузов не ели!», — заявила Наталья Луценко. «Вот не знаю, ребята. Уже четвертый раз покупаю в „Магните“. Попадается сладкий и сахаристый. Видимо, вы неудачно попали на такой вот привоз», — добавила Лариса Мегалис.

В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Жители Ишима пожаловались на то, что не могут купить качественные арбузы
Жители Ишима пожаловались на то, что не могут купить качественные арбузы

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Жители Ишима (Тюменская область) пожаловались на то, что в городе очень сложно купить качественные арбузы. Соответствующие публикации были размещены в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Почему арбузы в этом году все ужасные? Покупаешь, приносишь домой, а они с запашком: либо кислые, либо никакие. Где Роспотребнадзор? Почему не проводит проверку качества поставляемых к нам арбузов?», — поинтересовался один из жителей Ишима в своей публикации. Другой горожанин также пожаловался на то, что в Ишиме сложно найти арбузы хорошего качества. «Что нынче с арбузами? Где вообще в Ишиме можно найти вкусный арбуз?», — написал он в своей публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Четвертый год не можем купить по-настоящему сладкий арбуз», — написал Александр Смолин. «Они с июня завезены. Как они будут вкусными? Вчера купили, больше не хочу. Люди берут, хвалят. Видимо, настоящих спелых арбузов не ели!», — заявила Наталья Луценко. «Вот не знаю, ребята. Уже четвертый раз покупаю в „Магните“. Попадается сладкий и сахаристый. Видимо, вы неудачно попали на такой вот привоз», — добавила Лариса Мегалис. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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