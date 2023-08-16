ЦБ РФ раскрыл данные по инфляции в Тюменской области

В июле инфляция в Тюменской области составила 0,4%
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрофестиваль. Москва, овощи, баклажан, помидор, картофель, продажа, зелень, порей
Больше всего в Тюменской области подорожали овощи Фото:

В июле инфляция в Тюменской области составила 0,4% в годовом отношении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

«В июле 2023 года общий уровень цен в Тюменской области (без учета автономных округов) вырос на 0,40%. Темп прироста цен в регионе был ниже, чем в Уральском федеральном округе (2,81%) и России в целом (4,30%)», — рассказали в ЦБ.

В пресс-службе добавили, что больше всего в июле подорожали овощи и фрукты — на 10,09%. При этом непродовольственные товары подешевели на 4,24%.

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В июле инфляция в Тюменской области составила 0,4% в годовом отношении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. «В июле 2023 года общий уровень цен в Тюменской области (без учета автономных округов) вырос на 0,40%. Темп прироста цен в регионе был ниже, чем в Уральском федеральном округе (2,81%) и России в целом (4,30%)», — рассказали в ЦБ. В пресс-службе добавили, что больше всего в июле подорожали овощи и фрукты — на 10,09%. При этом непродовольственные товары подешевели на 4,24%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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