ЦБ РФ раскрыл данные по инфляции в Тюменской области

Больше всего в Тюменской области подорожали овощи
В июле инфляция в Тюменской области составила 0,4% в годовом отношении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.
«В июле 2023 года общий уровень цен в Тюменской области (без учета автономных округов) вырос на 0,40%. Темп прироста цен в регионе был ниже, чем в Уральском федеральном округе (2,81%) и России в целом (4,30%)», — рассказали в ЦБ.
В пресс-службе добавили, что больше всего в июле подорожали овощи и фрукты — на 10,09%. При этом непродовольственные товары подешевели на 4,24%.
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