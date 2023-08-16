Курганские погорельцы с детьми судятся с чиновниками из-за денег на новый дом

В Кургане семья погорельцев судится с соцзащитой из-за денег на новый дом

17 августа 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Семье из шести человек, оставшихся без дома, выплатили 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана Кульжан Мальгаева подала иск к главному управлению соцзащиты населения Курганской области, которое отказало ее семье в жилищном сертификате. У семьи из шести человек сгорел единственный дом площадью 80 кв. метров. Чиновники посчитали, что совершеннолетние дети и внуки не входят в состав семьи, рассказала URA.RU истец. «7 мая 2023 года в результате ЧС полностью сгорел дом в СНТ „Строитель“, в котором проживала наша семья в составе шести человек (супруги, двое совершеннолетних детей и две внучки). Младшей внучке на тот момент было всего два месяца. Главное управление социальной защиты населения Курганской области отказало мне в предоставлении единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Основанием для отказа указали, что дети и внуки не входят в состав моей семьи. Иного жилого помещения у меня и у моих членов семьи никогда не было и нет по настоящее время», — рассказала Мальгаева. Сейчас семья ютится у старшей дочери, у которой есть супруг и дети. Таким образом в двухкомнатной квартире вынуждены жить десять человек. Мальгаева просит суд признать незаконным отказ главного управления соцзащиты населения Курганской области в предоставлении сертификата на жилье, признать детей и внуков членами семьи, и обязать соцзащиту предоставить сертификат на жилье. Суд принял иск к рассмотрению, слушание назначено на 25 августа. Власти выплатили погорельцам Мальгаевым по 10 тысяч рублей и 50 тысяч рублей за утраченное имущество. Также семье перечислили 300 тысяч рублей за сгоревший дом в СНТ. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в результате масштабных пожаров пострадали 5600 человек. Погорельцы получили помощь на сумму 1,4 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана Кульжан Мальгаева подала иск к главному управлению соцзащиты населения Курганской области, которое отказало ее семье в жилищном сертификате. У семьи из шести человек сгорел единственный дом площадью 80 кв. метров. Чиновники посчитали, что совершеннолетние дети и внуки не входят в состав семьи, рассказала URA.RU истец. «7 мая 2023 года в результате ЧС полностью сгорел дом в СНТ „Строитель“, в котором проживала наша семья в составе шести человек (супруги, двое совершеннолетних детей и две внучки). Младшей внучке на тот момент было всего два месяца. Главное управление социальной защиты населения Курганской области отказало мне в предоставлении единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Основанием для отказа указали, что дети и внуки не входят в состав моей семьи. Иного жилого помещения у меня и у моих членов семьи никогда не было и нет по настоящее время», — рассказала Мальгаева. Сейчас семья ютится у старшей дочери, у которой есть супруг и дети. Таким образом в двухкомнатной квартире вынуждены жить десять человек. Мальгаева просит суд признать незаконным отказ главного управления соцзащиты населения Курганской области в предоставлении сертификата на жилье, признать детей и внуков членами семьи, и обязать соцзащиту предоставить сертификат на жилье. Суд принял иск к рассмотрению, слушание назначено на 25 августа. Власти выплатили погорельцам Мальгаевым по 10 тысяч рублей и 50 тысяч рублей за утраченное имущество. Также семье перечислили 300 тысяч рублей за сгоревший дом в СНТ. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в результате масштабных пожаров пострадали 5600 человек. Погорельцы получили помощь на сумму 1,4 млрд рублей.