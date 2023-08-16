16 августа 2023

Курганские погорельцы с детьми судятся с чиновниками из-за денег на новый дом

В Кургане семья погорельцев судится с соцзащитой из-за денег на новый дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, погорельцы, последствия пожара, сгоревшие дома
Семье из шести человек, оставшихся без дома, выплатили 300 тысяч рублей Фото:

Жительница Кургана Кульжан Мальгаева подала иск к главному управлению соцзащиты населения Курганской области, которое отказало ее семье в жилищном сертификате. У семьи из шести человек сгорел единственный дом площадью 80 кв. метров. Чиновники посчитали, что совершеннолетние дети и внуки не входят в состав семьи, рассказала URA.RU истец.

«7 мая 2023 года в результате ЧС полностью сгорел дом в СНТ „Строитель“, в котором проживала наша семья в составе шести человек (супруги, двое совершеннолетних детей и две внучки). Младшей внучке на тот момент было всего два месяца. Главное управление социальной защиты населения Курганской области отказало мне в предоставлении единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Основанием для отказа указали, что дети и внуки не входят в состав моей семьи. Иного жилого помещения у меня и у моих членов семьи никогда не было и нет по настоящее время», — рассказала Мальгаева.

Сейчас семья ютится у старшей дочери, у которой есть супруг и дети. Таким образом в двухкомнатной квартире вынуждены жить десять человек. Мальгаева просит суд признать незаконным отказ главного управления соцзащиты населения Курганской области в предоставлении сертификата на жилье, признать детей и внуков членами семьи, и обязать соцзащиту предоставить сертификат на жилье. Суд принял иск к рассмотрению, слушание назначено на 25 августа.

Власти выплатили погорельцам Мальгаевым по 10 тысяч рублей и 50 тысяч рублей за утраченное имущество. Также семье перечислили 300 тысяч рублей за сгоревший дом в СНТ. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в результате масштабных пожаров пострадали 5600 человек. Погорельцы получили помощь на сумму 1,4 млрд рублей.

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Жительница Кургана Кульжан Мальгаева подала иск к главному управлению соцзащиты населения Курганской области, которое отказало ее семье в жилищном сертификате. У семьи из шести человек сгорел единственный дом площадью 80 кв. метров. Чиновники посчитали, что совершеннолетние дети и внуки не входят в состав семьи, рассказала URA.RU истец. «7 мая 2023 года в результате ЧС полностью сгорел дом в СНТ „Строитель“, в котором проживала наша семья в составе шести человек (супруги, двое совершеннолетних детей и две внучки). Младшей внучке на тот момент было всего два месяца. Главное управление социальной защиты населения Курганской области отказало мне в предоставлении единовременной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Основанием для отказа указали, что дети и внуки не входят в состав моей семьи. Иного жилого помещения у меня и у моих членов семьи никогда не было и нет по настоящее время», — рассказала Мальгаева. Сейчас семья ютится у старшей дочери, у которой есть супруг и дети. Таким образом в двухкомнатной квартире вынуждены жить десять человек. Мальгаева просит суд признать незаконным отказ главного управления соцзащиты населения Курганской области в предоставлении сертификата на жилье, признать детей и внуков членами семьи, и обязать соцзащиту предоставить сертификат на жилье. Суд принял иск к рассмотрению, слушание назначено на 25 августа. Власти выплатили погорельцам Мальгаевым по 10 тысяч рублей и 50 тысяч рублей за утраченное имущество. Также семье перечислили 300 тысяч рублей за сгоревший дом в СНТ. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в результате масштабных пожаров пострадали 5600 человек. Погорельцы получили помощь на сумму 1,4 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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