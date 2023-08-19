Молодой паре из Тюмени грозит 10 лет тюрьмы за наркоторговлю

Сожители успели подготовить 30 тайников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени сотрудники полиции задержали молодую пару, занимающююся распространением наркотиков. По данным Управления МВД России по Тюменской области, сожители успели подготовить 30 тайников, а на их съемной квартире обнаружено 13 свертков с запрещенным веществом.

«На улице 30 лет победы города Тюмени задержали 33-летнего мужчину и его 25-летнюю сожительницу, подозреваемых в распространении наркотических средств. В арендованной квартире оперативники обнаружили 13 полимерных свертков с разовыми дозами синтетического наркотика. Также молодая пара показали места, где уже успели оборудовать 30 тайников», — сообщается на сайте ведомства.

Всего у нарушителей изъяли более 50 грамм наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что жительница Свердловской области приехала в Тюмень, чтобы торговать наркотиками. Работу женщина нашла в мессенджере. Ей нужно было расфасовать полученный товар на 200 доз и продать.