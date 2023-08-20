20 августа 2023

Мэрия курганского города запретила продажу алкоголя в выходной день

В Шадринске запретили продажу алкоголя на День города
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, шампанское, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
В курганском городе запретили продажу алкоголя из-за праздника Фото:

В городе Шадринске (Курганская область) администрация запретила продажу алкоголя в День города. Информацию чиновники разместили в telegram-канале мэрии.

«В субботу, 26 августа, с 8:00 до 23:00 в Шадринске будет запрещена продажа алкогольной продукции», — сообщили подписчикам в администрации. Соответствующее постановление появилось среди документов, выпущенных чиновниками.

В соответствии с ним розничные магазины будут не вправе продавать алкогольные напитки и пиво. Кроме этого, запрещена реализация спиртного навынос в предприятиях общественного питания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске будут перекрыты центральные улицы. Ограничения для водителей ввели из-за празднования Дня города 26 августа.

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В городе Шадринске (Курганская область) администрация запретила продажу алкоголя в День города. Информацию чиновники разместили в telegram-канале мэрии. «В субботу, 26 августа, с 8:00 до 23:00 в Шадринске будет запрещена продажа алкогольной продукции», — сообщили подписчикам в администрации. Соответствующее постановление появилось среди документов, выпущенных чиновниками. В соответствии с ним розничные магазины будут не вправе продавать алкогольные напитки и пиво. Кроме этого, запрещена реализация спиртного навынос в предприятиях общественного питания. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске будут перекрыты центральные улицы. Ограничения для водителей ввели из-за празднования Дня города 26 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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