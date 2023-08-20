Мэрия курганского города запретила продажу алкоголя в выходной день

В Шадринске запретили продажу алкоголя на День города

21 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

В курганском городе запретили продажу алкоголя из-за праздника Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Шадринске (Курганская область) администрация запретила продажу алкоголя в День города. Информацию чиновники разместили в telegram-канале мэрии. «В субботу, 26 августа, с 8:00 до 23:00 в Шадринске будет запрещена продажа алкогольной продукции», — сообщили подписчикам в администрации. Соответствующее постановление появилось среди документов, выпущенных чиновниками. В соответствии с ним розничные магазины будут не вправе продавать алкогольные напитки и пиво. Кроме этого, запрещена реализация спиртного навынос в предприятиях общественного питания. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске будут перекрыты центральные улицы. Ограничения для водителей ввели из-за празднования Дня города 26 августа.

В городе Шадринске (Курганская область) администрация запретила продажу алкоголя в День города. Информацию чиновники разместили в telegram-канале мэрии. «В субботу, 26 августа, с 8:00 до 23:00 в Шадринске будет запрещена продажа алкогольной продукции», — сообщили подписчикам в администрации. Соответствующее постановление появилось среди документов, выпущенных чиновниками. В соответствии с ним розничные магазины будут не вправе продавать алкогольные напитки и пиво. Кроме этого, запрещена реализация спиртного навынос в предприятиях общественного питания. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске будут перекрыты центральные улицы. Ограничения для водителей ввели из-за празднования Дня города 26 августа.