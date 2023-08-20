В Шадринске перекроют улицы на День города
Жителей города Шадринска (Курганская область) известили о перекрытии дорог на День города. Информация появилась в telegram-канале городской администрации.
«Перекрытие дорог в День города <…> движение транспорта на улицах Февральской и Октябрьской будет ограничено от ул. Комсомольской до ул. К. Либкнехта. Недоступен для проезда будет и квартал улицы Луначарского — от Ленина до Октябрьской», — информируют в мэрии. Ограничение введут 26 августа.
Водителей, паркующих машины на данных улицах, просят убрать транспорт до вечера 25 августа. В противном случае, машины с улиц увезет эвакуатор.
В Шадринске запретят движение не нескольких улицах на День города
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.