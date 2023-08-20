В Шадринске перекроют улицы на День города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей города Шадринска (Курганская область) известили о перекрытии дорог на День города. Информация появилась в telegram-канале городской администрации.

«Перекрытие дорог в День города <…> движение транспорта на улицах Февральской и Октябрьской будет ограничено от ул. Комсомольской до ул. К. Либкнехта. Недоступен для проезда будет и квартал улицы Луначарского — от Ленина до Октябрьской», — информируют в мэрии. Ограничение введут 26 августа.

Водителей, паркующих машины на данных улицах, просят убрать транспорт до вечера 25 августа. В противном случае, машины с улиц увезет эвакуатор.