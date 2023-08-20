20 августа 2023
19 августа 2023

В курганском городе для водителей закроют несколько улиц. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9 мая. Курган, перекрытие дороги, 9 мая
В Шадринске перекроют улицы на День города Фото:

Жителей города Шадринска (Курганская область) известили о перекрытии дорог на День города. Информация появилась в telegram-канале городской администрации.

«Перекрытие дорог в День города <…> движение транспорта на улицах Февральской и Октябрьской будет ограничено от ул. Комсомольской до ул. К. Либкнехта. Недоступен для проезда будет и квартал улицы Луначарского — от Ленина до Октябрьской», — информируют в мэрии. Ограничение введут 26 августа.

Водителей, паркующих машины на данных улицах, просят убрать транспорт до вечера 25 августа. В противном случае, машины с улиц увезет эвакуатор.

В Шадринске запретят движение не нескольких улицах на День города
В Шадринске запретят движение не нескольких улицах на День города

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей города Шадринска (Курганская область) известили о перекрытии дорог на День города. Информация появилась в telegram-канале городской администрации. «Перекрытие дорог в День города <…> движение транспорта на улицах Февральской и Октябрьской будет ограничено от ул. Комсомольской до ул. К. Либкнехта. Недоступен для проезда будет и квартал улицы Луначарского — от Ленина до Октябрьской», — информируют в мэрии. Ограничение введут 26 августа. Водителей, паркующих машины на данных улицах, просят убрать транспорт до вечера 25 августа. В противном случае, машины с улиц увезет эвакуатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...