Курганские чиновники заставили подрядчика вскрыть новый тротуар. Фото

22 августа 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Подрядчика заставили переделать тротуар в селе Альменево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Альменево Курганской области местные власти из-за некачественных работ заставили подрядчика вскрыть новый тротуар и переделать его. Об этом сообщил глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко. «При приемке ремонта автомобильных дорог и укладке тротуара в Альменево, выявили некачественные моменты при выполнении данных видов работ. Подрядчику пришлось полностью вскрыть тротуар. Асфальтовое покрытие будет переложено в полном объеме и нужной толщины», — написал Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска пожаловались на работу компании, директора которой власти решили наградить. Горожане недовольны тем, что подрядчик некачественно выполнил ремонт тротуара и дороги по улице Красноармейская. Власти Альменевского округа заставили подрядчика переделать тротуар Фото: страница главы Альменевского округа Алексея Снежко в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall510447297_1433

В селе Альменево Курганской области местные власти из-за некачественных работ заставили подрядчика вскрыть новый тротуар и переделать его. Об этом сообщил глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко. «При приемке ремонта автомобильных дорог и укладке тротуара в Альменево, выявили некачественные моменты при выполнении данных видов работ. Подрядчику пришлось полностью вскрыть тротуар. Асфальтовое покрытие будет переложено в полном объеме и нужной толщины», — написал Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска пожаловались на работу компании, директора которой власти решили наградить. Горожане недовольны тем, что подрядчик некачественно выполнил ремонт тротуара и дороги по улице Красноармейская.