21 августа 2023

Курганские чиновники заставили подрядчика вскрыть новый тротуар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер по улице Карла Маркса. Курган, тротуар, улица карла маркса, плитка, сквер, тротуарный камень
Подрядчика заставили переделать тротуар в селе Альменево Фото:

В селе Альменево Курганской области местные власти из-за некачественных работ заставили подрядчика вскрыть новый тротуар и переделать его. Об этом сообщил глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко.

«При приемке ремонта автомобильных дорог и укладке тротуара в Альменево, выявили некачественные моменты при выполнении данных видов работ. Подрядчику пришлось полностью вскрыть тротуар. Асфальтовое покрытие будет переложено в полном объеме и нужной толщины», — написал Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска пожаловались на работу компании, директора которой власти решили наградить. Горожане недовольны тем, что подрядчик некачественно выполнил ремонт тротуара и дороги по улице Красноармейская.

Власти Альменевского округа заставили подрядчика переделать тротуар
Власти Альменевского округа заставили подрядчика переделать тротуар
Фото:

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В селе Альменево Курганской области местные власти из-за некачественных работ заставили подрядчика вскрыть новый тротуар и переделать его. Об этом сообщил глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко. «При приемке ремонта автомобильных дорог и укладке тротуара в Альменево, выявили некачественные моменты при выполнении данных видов работ. Подрядчику пришлось полностью вскрыть тротуар. Асфальтовое покрытие будет переложено в полном объеме и нужной толщины», — написал Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жители Шадринска пожаловались на работу компании, директора которой власти решили наградить. Горожане недовольны тем, что подрядчик некачественно выполнил ремонт тротуара и дороги по улице Красноармейская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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