21 августа 2023

В Тюмени закрыли пешеходный мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы на центральных улицах Екатеринбурга, проход закрыт, проезд запрещен, перекрытие дороги, ремонт
Вход на пешеходный мост заколотили фанерой Фото:

В Тюмени закрыли пешеходный мост через озеро «Тихое», расположенное в Заречном микрорайоне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели. Обустройством территории вокруг озера занималась компания «Брусника».

«Мост был открыт, видели, как по нему ходили люди. Буквально на следующий день обнаружили, что вход заколотили», — сообщил читатель агентства.

Обязанности по благоустройству озера «Тихое» с согласования администрации города взяла на себя компания «Брусника». Там пообещали, что территорию вокруг водоема приведут в порядок и очистят в течение года.

На адрес компании «Брусника» направлен запрос. Ответ ожидается.

Пешеходный мост расположен в заречной части города
Пешеходный мост расположен в заречной части города
Фото:

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В Тюмени закрыли пешеходный мост через озеро «Тихое», расположенное в Заречном микрорайоне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели. Обустройством территории вокруг озера занималась компания «Брусника». «Мост был открыт, видели, как по нему ходили люди. Буквально на следующий день обнаружили, что вход заколотили», — сообщил читатель агентства. Обязанности по благоустройству озера «Тихое» с согласования администрации города взяла на себя компания «Брусника». Там пообещали, что территорию вокруг водоема приведут в порядок и очистят в течение года. На адрес компании «Брусника» направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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