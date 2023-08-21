В Тюмени закрыли пешеходный мост. Фото

22 августа 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Вход на пешеходный мост заколотили фанерой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени закрыли пешеходный мост через озеро «Тихое», расположенное в Заречном микрорайоне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели. Обустройством территории вокруг озера занималась компания «Брусника». «Мост был открыт, видели, как по нему ходили люди. Буквально на следующий день обнаружили, что вход заколотили», — сообщил читатель агентства. Обязанности по благоустройству озера «Тихое» с согласования администрации города взяла на себя компания «Брусника». Там пообещали, что территорию вокруг водоема приведут в порядок и очистят в течение года. На адрес компании «Брусника» направлен запрос. Ответ ожидается. Пешеходный мост расположен в заречной части города Фото: читатель URA.RU

В Тюмени закрыли пешеходный мост через озеро «Тихое», расположенное в Заречном микрорайоне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели. Обустройством территории вокруг озера занималась компания «Брусника». «Мост был открыт, видели, как по нему ходили люди. Буквально на следующий день обнаружили, что вход заколотили», — сообщил читатель агентства. Обязанности по благоустройству озера «Тихое» с согласования администрации города взяла на себя компания «Брусника». Там пообещали, что территорию вокруг водоема приведут в порядок и очистят в течение года. На адрес компании «Брусника» направлен запрос. Ответ ожидается.