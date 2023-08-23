23 августа 2023

Лидер тюменских «Коммунистов России» пошел ва-банк ради победы на выборах

Лидер тюменских «Коммунистов России» Абукин мечтает выиграть выборы, чтобы не остаться без работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета городской по экономической политике и жкх. Тюмень, абукин динар
Динар Абукин рискует должностью из-за участия в выборах Фото:

Лидер тюменских «Коммунистов России» Динар Абукин пошел ва-банк ради победы на выборах в гордуму, чтобы не остаться без работы. Кандидату пригрозили увольнением из строительной компании ТОДЭП, в которую его устроили взамен на обещание не заниматься политикой. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из тюменской политики.

«Он вызывал аллергию у властей, будучи депутатом гордумы. С ним пошли на торг: место в ТОДЭП взамен на полный уход из политики. Договоренность он нарушил, выдвинувшись на эти сентябрьские выборы, после чего ему намекнули, что в сентябре придется искать новую работу», — сообщают собеседники агентства.

Единственное спасение для Абукина — избрание в гордуму: увольнять действующего депутата из ТОДЭП никто не станет. Ради этого кандидат идет на крайние меры. Он самостоятельно обходит округ и заклеивает агитки оппонентов, а супруга кандидата на днях вынесла из управы Ленинского округа стопку газет справедливоросса Сергея Морева.

Динар Абукин был депутатом городской думы от КПРФ с 2013 по 2018 год. В этом году он избирается по одномандатному округу №15. Неделей ранее на него подали жалобу за нарушение избирательного законодательства.

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Лидер тюменских «Коммунистов России» Динар Абукин пошел ва-банк ради победы на выборах в гордуму, чтобы не остаться без работы. Кандидату пригрозили увольнением из строительной компании ТОДЭП, в которую его устроили взамен на обещание не заниматься политикой. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из тюменской политики. «Он вызывал аллергию у властей, будучи депутатом гордумы. С ним пошли на торг: место в ТОДЭП взамен на полный уход из политики. Договоренность он нарушил, выдвинувшись на эти сентябрьские выборы, после чего ему намекнули, что в сентябре придется искать новую работу», — сообщают собеседники агентства. Единственное спасение для Абукина — избрание в гордуму: увольнять действующего депутата из ТОДЭП никто не станет. Ради этого кандидат идет на крайние меры. Он самостоятельно обходит округ и заклеивает агитки оппонентов, а супруга кандидата на днях вынесла из управы Ленинского округа стопку газет справедливоросса Сергея Морева. Динар Абукин был депутатом городской думы от КПРФ с 2013 по 2018 год. В этом году он избирается по одномандатному округу №15. Неделей ранее на него подали жалобу за нарушение избирательного законодательства.
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