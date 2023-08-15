КПРФ провалила план по ослаблению «Коммунистов России» на выборах в думу Тюмени

План КПРФ по ослаблению «Коммунистов России» на выборах в гордуму Тюмени провалился. Городской избирком встал на сторону опального лидера списка КомРоссов Динара Абукина. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городской политике.
«Официального решения по этому вопросу еще нет, но снимать с выборов Абукина никто не планирует. Документов, подтверждающих брак, в избиркоме не нашли, а осведомленные люди утверждают, что несколько лет назад они развелись», — рассказывает собеседник агентства.
Ранее зюгановцы подали жалобу на Абукина, утверждая, что работающая в ТИК Восточного округа (отвечает за городские выборы) Елена Лукошина является супругой кандидата, что запрещено законом и грозит снятием с выборов. Отделение «Коммунистов России» могло лишиться либо самого сильного своего кандидата, либо единственного члена ТИК ВАО от партии. Сами КомРоссы также подавали жалобы на кандидатов от КПРФ.
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