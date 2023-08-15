15 августа 2023

КПРФ провалила план по ослаблению «Коммунистов России» на выборах в думу Тюмени

КПРФ провалили план по ослаблению «Коммунистов России» на выборах в думу Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, задумчивость, задумался, рука
Тюменской КПРФ не удалось вывести из предвыборной гонки основного кандидата «Коммунистов России» Фото:

План КПРФ по ослаблению «Коммунистов России» на выборах в гордуму Тюмени провалился. Городской избирком встал на сторону опального лидера списка КомРоссов Динара Абукина. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городской политике.

«Официального решения по этому вопросу еще нет, но снимать с выборов Абукина никто не планирует. Документов, подтверждающих брак, в избиркоме не нашли, а осведомленные люди утверждают, что несколько лет назад они развелись», — рассказывает собеседник агентства.

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Ранее зюгановцы подали жалобу на Абукина, утверждая, что работающая в ТИК Восточного округа (отвечает за городские выборы) Елена Лукошина является супругой кандидата, что запрещено законом и грозит снятием с выборов. Отделение «Коммунистов России» могло лишиться либо самого сильного своего кандидата, либо единственного члена ТИК ВАО от партии. Сами КомРоссы также подавали жалобы на кандидатов от КПРФ.

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План КПРФ по ослаблению «Коммунистов России» на выборах в гордуму Тюмени провалился. Городской избирком встал на сторону опального лидера списка КомРоссов Динара Абукина. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городской политике. «Официального решения по этому вопросу еще нет, но снимать с выборов Абукина никто не планирует. Документов, подтверждающих брак, в избиркоме не нашли, а осведомленные люди утверждают, что несколько лет назад они развелись», — рассказывает собеседник агентства. Ранее зюгановцы подали жалобу на Абукина, утверждая, что работающая в ТИК Восточного округа (отвечает за городские выборы) Елена Лукошина является супругой кандидата, что запрещено законом и грозит снятием с выборов. Отделение «Коммунистов России» могло лишиться либо самого сильного своего кандидата, либо единственного члена ТИК ВАО от партии. Сами КомРоссы также подавали жалобы на кандидатов от КПРФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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