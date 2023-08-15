КПРФ провалила план по ослаблению «Коммунистов России» на выборах в думу Тюмени

КПРФ провалили план по ослаблению «Коммунистов России» на выборах в думу Тюмени

16 августа 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Тюменской КПРФ не удалось вывести из предвыборной гонки основного кандидата «Коммунистов России» Фото: Московец Илья © URA.RU План КПРФ по ослаблению «Коммунистов России» на выборах в гордуму Тюмени провалился. Городской избирком встал на сторону опального лидера списка КомРоссов Динара Абукина. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городской политике. «Официального решения по этому вопросу еще нет, но снимать с выборов Абукина никто не планирует. Документов, подтверждающих брак, в избиркоме не нашли, а осведомленные люди утверждают, что несколько лет назад они развелись», — рассказывает собеседник агентства. Новость по теме «Коммунисты России» расчищают предвыборное поле в гордуму Тюмени Ранее зюгановцы подали жалобу на Абукина, утверждая, что работающая в ТИК Восточного округа (отвечает за городские выборы) Елена Лукошина является супругой кандидата, что запрещено законом и грозит снятием с выборов. Отделение «Коммунистов России» могло лишиться либо самого сильного своего кандидата, либо единственного члена ТИК ВАО от партии. Сами КомРоссы также подавали жалобы на кандидатов от КПРФ.

План КПРФ по ослаблению «Коммунистов России» на выборах в гордуму Тюмени провалился. Городской избирком встал на сторону опального лидера списка КомРоссов Динара Абукина. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городской политике. «Официального решения по этому вопросу еще нет, но снимать с выборов Абукина никто не планирует. Документов, подтверждающих брак, в избиркоме не нашли, а осведомленные люди утверждают, что несколько лет назад они развелись», — рассказывает собеседник агентства. Ранее зюгановцы подали жалобу на Абукина, утверждая, что работающая в ТИК Восточного округа (отвечает за городские выборы) Елена Лукошина является супругой кандидата, что запрещено законом и грозит снятием с выборов. Отделение «Коммунистов России» могло лишиться либо самого сильного своего кандидата, либо единственного члена ТИК ВАО от партии. Сами КомРоссы также подавали жалобы на кандидатов от КПРФ.