24 августа 2023

Преподаватель из тюменского вуза попался на взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Преподаватель получил взятку от студентов в размере 94 тысяч рублей Фото:

Преподаватель из Государственного аграрного университета Северного Зауралья попался на взятке. Денежное вознаграждение за прохождение аттестации ему передали студенты. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«В суде установлено, что мужчина, работая в должности старшего преподавателя кафедры ФГБОУ ВО „Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, получил от студентов взятку за внесение ложных сведений о прохождении ими промежуточной аттестации», — говорится в сообщении. Сумма «вознаграждения» составила 94 тысячи рублей.

Суд назначил преподавателю наказание в виде штрафа. Тюменца обязали выплатить в счет государства сумму в размере 600 тысяч рублей.

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Преподаватель из Государственного аграрного университета Северного Зауралья попался на взятке. Денежное вознаграждение за прохождение аттестации ему передали студенты. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «В суде установлено, что мужчина, работая в должности старшего преподавателя кафедры ФГБОУ ВО „Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, получил от студентов взятку за внесение ложных сведений о прохождении ими промежуточной аттестации», — говорится в сообщении. Сумма «вознаграждения» составила 94 тысячи рублей. Суд назначил преподавателю наказание в виде штрафа. Тюменца обязали выплатить в счет государства сумму в размере 600 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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