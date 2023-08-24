Преподаватель из тюменского вуза попался на взятке

Преподаватель из Государственного аграрного университета Северного Зауралья попался на взятке. Денежное вознаграждение за прохождение аттестации ему передали студенты. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
«В суде установлено, что мужчина, работая в должности старшего преподавателя кафедры ФГБОУ ВО „Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, получил от студентов взятку за внесение ложных сведений о прохождении ими промежуточной аттестации», — говорится в сообщении. Сумма «вознаграждения» составила 94 тысячи рублей.
Суд назначил преподавателю наказание в виде штрафа. Тюменца обязали выплатить в счет государства сумму в размере 600 тысяч рублей.
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