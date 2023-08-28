Курганцы завалили цветочные магазины предзаказами на 1 сентября

29 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

В курганских цветочных магазинах начался ажиотаж из-за первого сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Кургана массово оставляют заявки на предзаказ цветочных букетов к 1 сентября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники местных магазинов. «У нас уже открыт предзаказ к 1 сентября. Люди начинают активно заказывать. Ближе к дате спрос значительно увеличивается. В основном, предпочитают композиции из гипсофилы и сборные букеты в осенних оттенках», — рассказали URA.RU сотрудники цветочного магазина «Мурава». На данный момент поступило около 20 заказов. В магазине «Цветочный» журналисту рассказали, что предзаказы также поступают. Сотрудники отмечают, что в их салоне чаще всего просят собрать букет из роз. Руководитель салона «Цветы Курган» Анастасия Лоскутова пояснила URA.RU, что к ним предзаказы начали поступать с 15 августа. С ее слов, родительские комитеты часто берут на всех учеников по одному цветку, тем самым собирают большой букет. Чаще всего у них заказывают высокие розы и хризантему. Также сотрудники цветочных магазинов отмечают, что родители заказывают сезонные и тематические букеты. В салоне «Floren» журналисту рассказали, что спросом пользуются гладиолусы, дельфиниум и гортензии. Также в ходу белые хризантемы, розы и гипсофилы. «Собираем и букеты, и композиции, и поштучно розы на класс для большого пышного букета классному руководителю», — пояснили корреспонденту сотрудники цветочного магазина. Ранее URA.RU писало, что курганцы скупали парфюмерию и цветы в честь Дня влюбленных. На тот момент в городе начался ажиотаж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана массово оставляют заявки на предзаказ цветочных букетов к 1 сентября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники местных магазинов. «У нас уже открыт предзаказ к 1 сентября. Люди начинают активно заказывать. Ближе к дате спрос значительно увеличивается. В основном, предпочитают композиции из гипсофилы и сборные букеты в осенних оттенках», — рассказали URA.RU сотрудники цветочного магазина «Мурава». На данный момент поступило около 20 заказов. В магазине «Цветочный» журналисту рассказали, что предзаказы также поступают. Сотрудники отмечают, что в их салоне чаще всего просят собрать букет из роз. Руководитель салона «Цветы Курган» Анастасия Лоскутова пояснила URA.RU, что к ним предзаказы начали поступать с 15 августа. С ее слов, родительские комитеты часто берут на всех учеников по одному цветку, тем самым собирают большой букет. Чаще всего у них заказывают высокие розы и хризантему. Также сотрудники цветочных магазинов отмечают, что родители заказывают сезонные и тематические букеты. В салоне «Floren» журналисту рассказали, что спросом пользуются гладиолусы, дельфиниум и гортензии. Также в ходу белые хризантемы, розы и гипсофилы. «Собираем и букеты, и композиции, и поштучно розы на класс для большого пышного букета классному руководителю», — пояснили корреспонденту сотрудники цветочного магазина. Ранее URA.RU писало, что курганцы скупали парфюмерию и цветы в честь Дня влюбленных. На тот момент в городе начался ажиотаж.